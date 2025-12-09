ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
Hosszú expozícióval készült fotó egy repülőtéren felszálló repülőről / Clearing the runway for the next one, and the next one, and the next one...
Nyitókép: Paco Alcantara/Getty Images

Felfogjuk vajon, mennyire veszélyezthetjük a repülést a karácsonyi fényekkel?

Infostart / MTI

A karácsonyi lézerfények veszélyeztethetik a légi közlekedést, a nem biztonságos termékek vásárlása a fogyasztókra nézve is súlyos kockázatot jelent – hívta fel a figyelmet a kedden közleményében a HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Kiemelték, a karácsonyi időszakban sokan díszítik otthonukat lézeres fényvetítőkkel, vagy használnak ilyen eszközöket az ünneplés során, de azt kevesen tudják, hogy ezek nem megfelelő használata kockázatot jelenthet a légi közlekedés biztonságára, megzavarhatja a pilóták látását.

A magyar léginavigációs szolgáltató, a HungaroControl tapasztalatai szerint a karácsonyi időszakban megszaporodnak a lézeres zavarások. A pilóták rendszeresen jelzik, hogy a földről érkező lézersugár zavarta meg őket repülés közben. Szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerfények pár méter után kialszanak, de valójában rendkívül nagy távolságra is eljutnak - írták.

Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója a közleményben kifejtette, a lézerfényt akár több kilométeres magasságban is észlelhetik a pilóták. Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járműveket vezető pilóták látási viszonyait, ami kockázatot jelent.

Hozzátette, a pilóták lézerfénnyel történő megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, így bűncselekménynek számít, az elkövetőket pedig akár szabadságvesztéssel is sújthatják. A légi járművek személyzete rendszeresen jelenti ezeket az eseteket, a panaszokat a társaság hivatalból továbbítja az illetékes hatóságoknak.

A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé. A fény irányát érdemes esténként ellenőrizni.

A közleményben kitértek arra, hogy a HungaroControl az idén is megerősített kapacitásokkal készül az ünnepekre. A tavaly decemberi időszakban 80 405 légi járművet kezeltek a társaság szakemberei, idén 10 százalékos emelkedésre számítanak.

