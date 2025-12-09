Meg vannak számlálva a hévízi tófürdő központi fürdőházának napjai

A múlt héten tartott hévízi közmeghallgatáson Naszádos Péter polgármester ismertette a Tófürdő felújításának friss ütemezését. Bár a mostani fórumon a májusi alkalomhoz képest kevesebb szó esett a fürdő jövőjéről, a városvezető fontos információkat osztott meg a fejlesztésekről – írja a termalonline.hu híradása nyomán az Index.

A tervek szerint a Hévízi Tófürdő és a kórház megújítását célzó nemzetközi tervpályázatot 2026 márciusában írják ki. Az elbírálásban Hévíz városa a polgármesterrel és a főépítésszel vesz részt.

A kivitelezési tervek kidolgozása 2027-ben zajlik, és a beruházás 2028-ban indulhat el. A munkákat nem egyszerre végzik majd, hanem több blokkra bontva: a gazdasági épületek, a kórház és a fürdőépület külön ütemekben készülnek el.

A polgármester hangsúlyozta: a központi fürdőház sorsa már eldőlt, mindenképpen le lesz bontva.

Szeretnék ezt a folyamatot már 2027-ben megkezdeni, és a fejlesztések sorában ezt az elemet előrevenni.

A Tófürdő jelenleg csak szabadtéri fürdőzésre ad lehetőséget, 8 óra 30 perckor nyit, és délután 16 óra között zár február 8-ig.