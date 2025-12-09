Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz minden jogi és pénzügyi támadás ellenére – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén leszögezte, hogy a felek a józan észre alapítják a stratégiájukat a két ország együttműködésének tekintetében, a döntéseiket a nemzeti érdek határozza meg. Rámutatott, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés.

„A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni. Ugyanakkor Brüsszellel és sajnos Kijevvel is küzdeni kell azért, hogy az energiaellátásunk hosszú távon biztonságban legyen” – figyelmeztetett. „Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket” – folytatta, megjegyezve, hogy az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítani. Ennek nyomán úgy döntöttek úgy, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetik Magyarországra.

„Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.

Így az üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözésével a Török Áramlat vezeték minden jogi és pénzügyi támadás dacára zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is” – erősítette meg.

A miniszter ezt követően támogatásáról biztosította a Mol oroszországi beruházásait, s abbéli reményét fejezte ki, hogy ez a sikertörténet újabb elemekkel fog majd kiegészülni.

„Látni, hogy a nemzetközi energiapiacon a tulajdonosi struktúra jelentős mértékben át fog alakulni a szankciós környezet miatt. Két olyan magyar vállalat is van, amely elég erős ahhoz, hogy egy ilyen esetben odaüljön a tárgyalóasztalhoz, mindkét vállalatot támogatjuk abban, hogy sikeres tárgyalásokat tudjanak folytatni ebben a feje tetejére álló nemzetközi energiapiaci helyzetben” – fogalmazott.

Beszélt a magyar tárcavezető arról is, hogy gyorsabban haladnak a tervezettnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, így már jövő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását.

„Működik már a betonüzem, leöntöttünk 500 négyzetméternyi szerelőbetont, folyamatos a vízszigetelés, ezért az eredetileg tervezett menetrendnél jóval előbb, a jövő év helyett már a jövő héten elkezdjük a betonvas szerelését, ezzel is garantáljuk, hogy február elején az első beton lenn lesz a földben” – ismertette a beruházás állását.

Szijjártó Péter emellett aláhúzta, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a legutóbbi találkozójukon áttekintették a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit, ami új lendületet adott az együttműködésnek.

Ennek kapcsán kiemelte, hogy megérte keményen dolgozni és ellenállni a nyomásgyakorlásnak, ugyanis hosszú évek visszaesése után idén először újra elkezdett növekedni a kétoldalú kereskedelmi forgalom. Majd tudatta, hogy látogatására harmincnégy magyar vállalatvezető kísérte el, akik olyan cégeket képviselnek, mint a Mol, az MVM, a Richter, illetve jelen vannak a hazai mezőgazdasági, élelmiszeripari és turisztikai szektor fontos szereplői is.

Mihail Albertovics Murasko, Oroszország egészségügyi minisztere a sajtótájékoztatón kiemelte:

Magyarország már a 4. helyet foglalja el az EU-s országok közül az áruforgalom tekintetében.

Az orosz-magyar együttműködés több területeken is szoros, ilyen a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az egészségügy, ahogy sikeresen fejlődik az ipar is. Kiépültek a kapcsolatok a humanitárius területen és az oktatás, valamint a kultúra területén is. Aktívan fejlesztik az együttműködést olyan területeken, mint a filmipar, az oktatás, a sport – utóbbiban 12 sportágban lesz együttműködés egy készülő megállapodás szerint, és a felek támogatják a sport depolitizálását.

Mint mondta, egészségügyi fejlesztésekről döntöttek Moszkvában, ami vonzóvá teheti orosz remények szerint az országot a beruházók számára.