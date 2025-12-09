Karácsony Gergely: amíg nem tudjuk a feltételeket, erről beszélni nevetséges

Csaknem 30 önkormányzat szorul jelenleg a központi költségvetés támogatására. Egyebek között erről is szó volt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöki ülésén, ahol Karácsony Gergely budapesti főpolgármester arról a kormányzati javaslatról is szót ejtett, amely folyószámla-hitellel kezelné a főváros anyagi problémáit.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az ülést követően úgy fogalmazott, idén is folytatódott az önkormányzatok kivéreztetése. Kiemelte, ma már nem csak a fővárosban van pénzügyi-gazdálkodási krízis, hanem az egész önkormányzati rendszer van krízisben. Elmondta, hogy közel 30 költségvetési biztos van már kirendelve a településeken.

A költségvetési biztosi rendszer



Orosházára november 4-én érkezett meg például a költségvetési biztos, tekintve, hogy 2024. év végére az önkormányzat pénzeszközállománya a 2020. év végihez képest 89 százalékkal csökkent – írta meg az Infostart. Magyarországon a KSH adatai szerint 2025. január 1-jén 3155 település volt. A Magyar Államkincstár 2025 januárjában megjelent tájékoztatása szerint a kincstár elnöke 12 hónap időtartamra költségvetési biztost jelölhet ki egy adott önkormányzathoz például akkor, ha annak 90 napon túl lejárt kötelezettségeinek összege meghaladja a tárgyévet megelőző költségvetési bevétel 30 százalékát. A biztos intézkedéseit az önkormányzat „tűrni köteles".

Ők akkor vannak kirendelve, amikor a település már nem tud mit kezdeni a pénzügyi helyzettel, és központi segítségre van szüksége

– magyarázta Gémesi György.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke az elnökségi ülést követően úgy fogalmazott a fővárost érintő legújabb kormányzati elképzelésekről, hogy azok „zavaros, értelmezhetetlen fércjogszabályok”.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök a törvényjavaslat benyújtása előtt egy nappal egyes szám első személyben úgy fogalmazott, ki fogja fizetni a fővárosi dolgozók fizetését.

Ezek olyan állítások, amelyeket be kell vasalni a kormányon

– fogalmazott a főpolgármester.

Saját szerepét úgy látja, hogy fővárosvezetőként az a dolga, hogy a budapestieknek a törvény szerint járó pénzt behajtsa. Amennyiben ez megtörténik, és a főváros tisztázza a jelenleg még nem tudható részleteket, akkor majd érdemben mérlegelik a lehetőséget. Ennek egyik feltétele, hogy a főváros kedvezőbb feltételekkel vehessen fel hitelt, mint amilyennel a kereskedelmi bankok adják.

Ameddig nem tudjuk a legalapvetőbb feltételeket sem, erről beszélni nevetséges

– tette hozzá Karácsony Gergely.

A témában korábban kiadott Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, „minden forint, amit Budapest visszakap, az nem adomány, nem kegy, hanem a budapestiek pénze, amit törvénytelenül vettek el tőlük”.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV-dolgozók fizetését, „majd mi megtesszük” – tette hozzá. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kérdésére úgy reagált, „nincsen háború, békesség van, a fizetést meg ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak” – olvasható az Infostart cikkében.

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvényjavaslat értelmében a főváros segélyhitelt tud felvenni a Magyar Fejlesztési Banktól. Ez a segélyhitel biztosítaná a fővárosi közszolgáltatásokban, ezen belül a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését. Feltétele, hogy a Közgyűlés kimondja, fizetési nehézséggel küzd, de a főpolgármester is kezdeményezheti ezt. A Kormányhivatal is megállapíthatja ezek hiányában a fizetési nehézségek fennállását – írta meg az Infostart.