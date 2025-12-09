ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.71
usd:
329.73
bux:
108570.17
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergely: amíg nem tudjuk a feltételeket, erről beszélni nevetséges

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Egy törvényjavaslatban benyújtott új hitelmegoldáshoz kapcsolódóan szólalt meg Budapest főpolgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, a szervezet elnökségi ülését követően. A szövetség elnöke, Gémesi György kiemelte, közel 30 költségvetési biztos van már településekhez kirendelve országszerte.

Csaknem 30 önkormányzat szorul jelenleg a központi költségvetés támogatására. Egyebek között erről is szó volt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöki ülésén, ahol Karácsony Gergely budapesti főpolgármester arról a kormányzati javaslatról is szót ejtett, amely folyószámla-hitellel kezelné a főváros anyagi problémáit.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az ülést követően úgy fogalmazott, idén is folytatódott az önkormányzatok kivéreztetése. Kiemelte, ma már nem csak a fővárosban van pénzügyi-gazdálkodási krízis, hanem az egész önkormányzati rendszer van krízisben. Elmondta, hogy közel 30 költségvetési biztos van már kirendelve a településeken.

Ők akkor vannak kirendelve, amikor a település már nem tud mit kezdeni a pénzügyi helyzettel, és központi segítségre van szüksége

– magyarázta Gémesi György.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke az elnökségi ülést követően úgy fogalmazott a fővárost érintő legújabb kormányzati elképzelésekről, hogy azok „zavaros, értelmezhetetlen fércjogszabályok”.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök a törvényjavaslat benyújtása előtt egy nappal egyes szám első személyben úgy fogalmazott, ki fogja fizetni a fővárosi dolgozók fizetését.

Ezek olyan állítások, amelyeket be kell vasalni a kormányon

– fogalmazott a főpolgármester.

Saját szerepét úgy látja, hogy fővárosvezetőként az a dolga, hogy a budapestieknek a törvény szerint járó pénzt behajtsa. Amennyiben ez megtörténik, és a főváros tisztázza a jelenleg még nem tudható részleteket, akkor majd érdemben mérlegelik a lehetőséget. Ennek egyik feltétele, hogy a főváros kedvezőbb feltételekkel vehessen fel hitelt, mint amilyennel a kereskedelmi bankok adják.

Ameddig nem tudjuk a legalapvetőbb feltételeket sem, erről beszélni nevetséges

– tette hozzá Karácsony Gergely.

A témában korábban kiadott Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, „minden forint, amit Budapest visszakap, az nem adomány, nem kegy, hanem a budapestiek pénze, amit törvénytelenül vettek el tőlük”.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV-dolgozók fizetését, „majd mi megtesszük” – tette hozzá. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kérdésére úgy reagált, „nincsen háború, békesség van, a fizetést meg ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak” – olvasható az Infostart cikkében.

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvényjavaslat értelmében a főváros segélyhitelt tud felvenni a Magyar Fejlesztési Banktól. Ez a segélyhitel biztosítaná a fővárosi közszolgáltatásokban, ezen belül a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését. Feltétele, hogy a Közgyűlés kimondja, fizetési nehézséggel küzd, de a főpolgármester is kezdeményezheti ezt. A Kormányhivatal is megállapíthatja ezek hiányában a fizetési nehézségek fennállását – írta meg az Infostart.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: amíg nem tudjuk a feltételeket, erről beszélni nevetséges

budapest

hitel

karácsony gergely

gémesi györgy

magyar önkormányzatok szövetsége

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz
Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt – levelet küldött Antonio Costa a tagállamok vezetőinek

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Feltűnő lendületet vettek az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Az amerikai delegáció hatszor ült tárgyalóasztalhoz az ukránokkal két hét leforgása alatt, miközben Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner múlt héten Moszkvában egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "konstruktív, habár nem könnyű" egyeztetésekről számolt be, tegnap pedig a brit, francia és német vezetőkkel ült össze Londonban. Az eredetileg 28 pontos, amerikai-orosz béketervet Washington kezdetben 19-re faragta le Kijev közreműködésével, a hírek szerint pedig az európaiak és az ukránok hamarosan egy új, 20 tételes javaslattal állhatnak elő. Oroszország közben szüntelenül nyomul előre a kelet-ukrajnai fronton, mi több, Putyin bejelentette a stratégiai fontosságú donyecki erődváros, Pokrovszk elfoglalását. Odahaza csak tetézi Zelenszkij problémáit, hogy bizalmi körét egy súlyos korrupciós botrány rázta meg múlt hónapban. Minderről beszéltünk a Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb epizódjában, melyben Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
44 éves volt focista térhet vissza korábbi csapatához: muszáj meglépni, mindenki megsérült

44 éves volt focista térhet vissza korábbi csapatához: muszáj meglépni, mindenki megsérült

A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

The US president says European countries have failed to control migration or take decisive action to end Ukraine's war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 17:17
Szőlő utca: három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma
2025. december 9. 16:55
Tömeges rosszullét egy nagykanizsai iskolában, mentőhelikopter a helyszínen
×
×
×
×