2025. december 9. kedd Natália
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen, j) fogadja Santiago Pena paraguayi elnököt a Karmelita kolostorban 2025. december 9-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Harminc éve nem járt ilyen vendég Magyarországon

Infostart / MTI

A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be Paraguay elnökének látogatásáról.

Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

A kormányfő hozzátette, Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne - fogalmazott.

„Így van ez Paraguayban is. Santiago Pena elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek” – fejtette ki.

„Ezért Pena elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez” – írta Orbán Viktor.

Belföld    Harminc éve nem járt ilyen vendég Magyarországon

magyarország

orbán viktor

paraguay

Santiago Pena

