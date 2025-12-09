ARÉNA - PODCASTOK
Virus variant, coronavirus, spike protein. Omicron. Covid-19 seen under the microscope. SARS-CoV-2, 3d rendering
Nyitókép: Naeblys/Getty Images

Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A most keringő Covid-variánsok már nem olyan veszélyesek, mint a korábbiak, leginkább csak az egyébként is súlyos egészségkárosodással élőkre jelent komoly veszélyt – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.

Valószínűleg ezen a télen is januárban indul be az influenza- és ezzel párhuzamosan a Covid-szezon is, ám ez utóbbi már messze nem olyan veszélyes, mint a korábbi években – mondta el az Inforádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője, hozzátéve influenza ellen évről évre kevesebben oltatják be magukat.

Az oltáselleneseknek van egy szépen felépített hierarchikus rendszere arra, hogy az oltások miért károsak, amik elképesztően hihetően hangzanak, és az emberek hajlamosak ezeket elhinni – hívta fel a figyelmet a szakember, jelezve: a szakembereknek nem az a dolga, hogy az oltáselleneseket győzzék meg, hanem azokat, akik miattuk utasítják vissza az oltást.

Szlávik János szerint az oltásoknak köszönhetően 2030-ra Ausztráliában nem lesz méhnyakrák. Gyanítja, hogy a gyermekbénulás elleni oltások hamarosan elvezetnek oda, hogy a fekete himlő után a gyerekbénulás is egy olyan betegség lesz, amit sikerül végleg kiirtani a Földön.

Arról is beszélt a műsorban, hogy

a járványoltások többnyire adott szezonra szólnak, és megelőz jelleggel érdemes felvenni.

„Azt szoktuk mondani, hogy akik a háziorvoshoz vagy az üzemorvoshoz fordulnak, azok már novemberben vegyék fel az oltást, és akkor biztonságban lesznek. Hasonló volt a helyzet a Coviddal is. És lehet a kettőt egyszerre” – tette hozzá.

Az infektológiai osztályvezető emlékeztetett, az influenza alapvetően nem halálos betegség, de a maszk használata jelentősen csökkentheti a megfertőződés esélyét.

KAPCSOLÓDÓ HANG

