Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi elnöke a Magyar Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén 2020. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Börtönre ítélhetik a 86 éves Aján Tamást

Infostart

A vádirat szerint a most 86 éves férfi 2000 decembere és 2020 áprilisa között a sportszövetség elnöke volt. Elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, teljhatalommal vezette.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést kért az egyik budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség volt elnökére, aki a vád szerint százmilliókkal károsította meg az általa korábban vezetett sportszervezetet - közölte a főügyészség kedden.

A vádirat szerint a most 86 éves férfi 2000 decembere és 2020 áprilisa között a sportszövetség elnöke volt. Elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, teljhatalommal vezette. A szervezet végrehajtó bizottsági tagjainak nem engedett teljes betekintést a pénzügyekbe, továbbá rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról - tartalmazza a közlemény.

A vádlott 2019-ben és 2020-ban részletekben összesen 204 450 000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, vagyis a pénzt eltulajdonította - tették hozzá.

A férfi, sportvezetőként 2017 őszétől kezdve évi 300 000 dollár tiszteletdíjra és 50 000 dollár költségtérítésre volt jogosult. Ugyanakkor 2017-ben a neki járó tiszteletdíjtól és költségtérítéstől 145 000 dollárral (38 365 550 forinttal), 2019-ben pedig 15 000 dollárral (4 534 350 forinttal) magasabb összeget vett fel. A vádlott ezt a 42 899 900 forintnak megfelelő összeget is jogtalanul használta fel - ismertették.

„A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönre és pénzbüntetésre, illetve határozott időre tiltsa el sportvezetői foglakozás gyakorlásától" - olvasható a főügyészség közleményében.

Sajtóhírek szerint a Fővárosi Főügyészség Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) volt elnökét vádolja a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztással. A volt sportdiplomata, aki korábban tagja volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is (NOB), 2020-ban mondott le az IWF elnöki posztjáról.

