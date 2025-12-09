ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.68
usd:
330.05
bux:
108627.72
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Image Source / Getty

Klímakutató: enyhe december, extrém hideg január és egy hónapos tél várható

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A tél egyenlőre elfelejtett megérkezni Európába, hosszan tartó enyhülés vette kezdetét. A jelenség legfőbb kiváltó oka a poláris légörvénynek a gyengülése, ami most Észak-Amerikában okoz extrém hideget és havazást – mondta el az InfoRádióban Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.

Európában az átlagnál enyhébb az időjárás. A kontinensen belül jelenleg csak Skandinávia északi felén találkozhatunk igazi téli idővel, máshol az ilyenkor elvárhatóhoz képest több fokkal enyhébb az idő, hótakaró is csak a magasabb hegységekben alakult ki eddig. A következő napokban a magasban a meleg levegő beáramlása tovább fokozódik, az Európa nyugati, északnyugati peremén vonuló ciklonok ugyanis tartós délnyugati áramlást biztosítanak. Az Időkép szerint az 1500 méteres magasságban az átlagoshoz képest helyenként 10-12 fokkal lesz melegebb.

A meglepően enyhe télről és annak következményeiről az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját kérdeztük az InfoRádióban. Kovács Erik szerint a jelenség legfőbb kiváltó oka a poláris légörvénynek a gyengülése. „A közép-troposzférán úgynevezett jet stream, futóáramlás halad végig normál esetben nyugat-keleties irányba, ez elválasztja a sarki hideg levegőt a mérsékelt éghajlati területen lévő enyhébb levegőtől. Azonban az áramlás időnként meggyengül, és úgynevezett hideg leszakadást okoz Európában, vagy Ázsiában, esetleg Észak-Amerikában” – magyarázta a kutató.

Az úgynevezett polar vortex jelenség extrém hideg időjárást okozhat a mérsékelt övön. „Most meglepő módon tartósan Észak-Amerika felett tartózkodik az örvény, ide irányítva a hideg levegőt. A folyamat eredményeként az Atlanti-óceánnak az átlagosnál jóval melegebb tengeri vizét eléri a hideg levegő, ami erőteljes ciklonokat létrehozva érik el Izlandot és ostromba veszik Európát” – hívta fel a figyelmet Kovács Erik, hozzátéve: ezek előterében nagyon enyhe levegő érkezik a kontinensünkre az óceán felől, illetve Észak-Afrika irányából is.

Amíg Észak-Amerikát hóviharok sújtják, addig Európában az átlagnál jóval enyhébb az időjárás, sőt a Klímapolitikai Intézet kutatója megemlítette, hogy az északi sarkkör területen és Nyugat-Szibériában is 10 fokkal melegebb van, az ilyenkor szokásoshoz képest. Délen tartós anticiklon is kialakult, ami szintén szállítja a meleg levegőt. „ Az enyhe idő a A Kárpát-medencén kívül még feltűnőbb, mivel Magyarországon beszorul a párás, ködös levegő, ami megakadályozza a felszíni hőmérsékletnek az erőteljesebb melegedését.

Ha nem lenne köd, akkor most körülbelül 15 fokos melegek lennének a Kárpát-medencében”

– ismertette Kovács Erik.

Meglesz a böjtje

A tartós enyhe időjárást követően átrendeződik a cirkuláció és akkor Európába is megérkezik a hideg levegő várhatóan december vége, január időszakában. „Az átlagnál tartósan hidegebb lehet a január. Már a karácsonyi időszak előtt, december 20-a után állhat vissza a tél Közép-Európában is, ekkortól kezd hűlni a levegő” – hangsúlyozta. A havazás esélyét ugyanakkor még nem tudják megállapítani a meteorológusok.

„A legtöbb klímamodell szerint körülbelül egy hónapra fog lerövidülni az igazi téli időszak, a korábbi három hónapról”

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Az élővilágra is hatással van az enyhébb tél. Az elmúlt évtizedekben a kevesebb fagy és a tartósan zord napok hiánya a mezőgazdaságnak is nehézséget jelent. „Az invazív fajok, a különböző károkozók, kórokozók élvezik az enyhe időjárást. ilyenkor például a mezőgazdasági területén a rágcsálók nem szelektálódnak, ami gyakorlatilag több milliárd forint plusz költséget jelent évente. Az agráriumban a gazdák négyszer-ötször többet permeteznek és ez a tendencia tovább fog folytatódni” – jósolta az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Klímakutató: enyhe december, extrém hideg január és egy hónapos tél várható

kovács erik

mcc klímapolitikai intézet

enyhe tél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk

Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk
A most keringő Covid-variánsok már nem olyan veszélyesek, mint a korábbiak, leginkább csak az egyébként is súlyos egészségkárosodással élőkre jelent komoly veszélyt – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.
Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt – levelet küldött Antonio Costa a tagállamok vezetőinek

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok új védelmi stratégiája finoman szólva is kiakasztotta az európai NATO-tagállamokat. Az Európai Unió védelmi tanácsa elfogadta a fegyverkezésre hitelt nyújtó EDIP-programot. Volodimir Zelenszkij Olaszországban igyekszik támogatást szerezni, közben pedig azt is bejelentette, hogy ma reagálni fognak az amerikai béketervre, de pillanatnyilag megint úgy tűnik, hogy Donald Trump megunta a békecsinálást. Ez rosszabbkor aligha jöhetne: lassan teljesen orosz kézre kerül Pokrovszk és komoly csapatösszevonásokról jönnek hírek Zaporizzsjából. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló, hány magyar jár pórul saját otthonában: erre kevesen figyelnek, hamar megtörténik a baj

Sokkoló, hány magyar jár pórul saját otthonában: erre kevesen figyelnek, hamar megtörténik a baj

Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises 'weak' European leaders over Ukraine and immigration

Trump criticises 'weak' European leaders over Ukraine and immigration

In his latest public criticism of Europe, the US president claims countries are "decaying".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 07:06
A fekete olívabogyó valójában majdnem mindig „átverés”
2025. december 9. 05:00
Köd, borultság, szitálás – de van egy jó hír is
×
×
×
×