Klímakutató: enyhe december, extrém hideg január és egy hónapos tél várható

Európában az átlagnál enyhébb az időjárás. A kontinensen belül jelenleg csak Skandinávia északi felén találkozhatunk igazi téli idővel, máshol az ilyenkor elvárhatóhoz képest több fokkal enyhébb az idő, hótakaró is csak a magasabb hegységekben alakult ki eddig. A következő napokban a magasban a meleg levegő beáramlása tovább fokozódik, az Európa nyugati, északnyugati peremén vonuló ciklonok ugyanis tartós délnyugati áramlást biztosítanak. Az Időkép szerint az 1500 méteres magasságban az átlagoshoz képest helyenként 10-12 fokkal lesz melegebb.

A meglepően enyhe télről és annak következményeiről az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját kérdeztük az InfoRádióban. Kovács Erik szerint a jelenség legfőbb kiváltó oka a poláris légörvénynek a gyengülése. „A közép-troposzférán úgynevezett jet stream, futóáramlás halad végig normál esetben nyugat-keleties irányba, ez elválasztja a sarki hideg levegőt a mérsékelt éghajlati területen lévő enyhébb levegőtől. Azonban az áramlás időnként meggyengül, és úgynevezett hideg leszakadást okoz Európában, vagy Ázsiában, esetleg Észak-Amerikában” – magyarázta a kutató.

Az úgynevezett polar vortex jelenség extrém hideg időjárást okozhat a mérsékelt övön. „Most meglepő módon tartósan Észak-Amerika felett tartózkodik az örvény, ide irányítva a hideg levegőt. A folyamat eredményeként az Atlanti-óceánnak az átlagosnál jóval melegebb tengeri vizét eléri a hideg levegő, ami erőteljes ciklonokat létrehozva érik el Izlandot és ostromba veszik Európát” – hívta fel a figyelmet Kovács Erik, hozzátéve: ezek előterében nagyon enyhe levegő érkezik a kontinensünkre az óceán felől, illetve Észak-Afrika irányából is.

Amíg Észak-Amerikát hóviharok sújtják, addig Európában az átlagnál jóval enyhébb az időjárás, sőt a Klímapolitikai Intézet kutatója megemlítette, hogy az északi sarkkör területen és Nyugat-Szibériában is 10 fokkal melegebb van, az ilyenkor szokásoshoz képest. Délen tartós anticiklon is kialakult, ami szintén szállítja a meleg levegőt. „ Az enyhe idő a A Kárpát-medencén kívül még feltűnőbb, mivel Magyarországon beszorul a párás, ködös levegő, ami megakadályozza a felszíni hőmérsékletnek az erőteljesebb melegedését.

Ha nem lenne köd, akkor most körülbelül 15 fokos melegek lennének a Kárpát-medencében”

– ismertette Kovács Erik.

Meglesz a böjtje

A tartós enyhe időjárást követően átrendeződik a cirkuláció és akkor Európába is megérkezik a hideg levegő várhatóan december vége, január időszakában. „Az átlagnál tartósan hidegebb lehet a január. Már a karácsonyi időszak előtt, december 20-a után állhat vissza a tél Közép-Európában is, ekkortól kezd hűlni a levegő” – hangsúlyozta. A havazás esélyét ugyanakkor még nem tudják megállapítani a meteorológusok.

„A legtöbb klímamodell szerint körülbelül egy hónapra fog lerövidülni az igazi téli időszak, a korábbi három hónapról”

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Az élővilágra is hatással van az enyhébb tél. Az elmúlt évtizedekben a kevesebb fagy és a tartósan zord napok hiánya a mezőgazdaságnak is nehézséget jelent. „Az invazív fajok, a különböző károkozók, kórokozók élvezik az enyhe időjárást. ilyenkor például a mezőgazdasági területén a rágcsálók nem szelektálódnak, ami gyakorlatilag több milliárd forint plusz költséget jelent évente. Az agráriumban a gazdák négyszer-ötször többet permeteznek és ez a tendencia tovább fog folytatódni” – jósolta az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.