Gulyás Gergely: akit kétharmaddal választanak meg, kétharmaddal lehet leváltani

A szerdai előválasztási vitán is téma volt Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között a legfőbb ügyész pozciója.

Utóbbi szerint a kormánypártok megkezdték Polt Péter "bebetonozását" - azzal, hogy 9 évre meghosszabbították státuszát -, annak jeleként, hogy a kormányzat "fél" attól, hogy hamarosan kormányváltás lesz Magyarországon. Erre példaként a vita mindkét résztvevője megemlítette, hogy épp egy szerdán benyújtott kormánypárti törvényjavaslat kötné kétharmados többséghez a legfőbb ügyész felmentését, illetve hivatalvesztésének kimondását.

Gulyás Gergely erre és az ellenzéki felvetés nyomán kelt sajtótudósításokra csütörtökön az MTI-nek nyilatkozva reagált.

"A legfőbb ügyész megválasztásának világos szabályai vannak, ezen semmit nem változtat a most benyújtott javaslat" - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hozzátette: teljesen világos szabályai vannak a legfőbb ügyész megbízatása keletkezésének, megválasztásának, és ezeket a kormány frissen benyújtott javaslata egyáltalán nem érinti, eddig is kétharmados többséggel választotta meg az Országgyűlés, és hogyha egy megbízatás kétharmados többséggel keletkezik, a megszüntetésére is csak így van lehetőség.

"Ez utóbbit tartalmazta a jelenlegi törvénymódosítás" - mutatott rá.

Hangsúlyozta még: ez egyébként valamennyi közjogi tisztségviselő esetében így van, "tehát amilyen többséggel keletkezik valakinek a megbízatása, ugyanolyan többséggel lehet megszüntetni is a megbízatást.

"Az a pontosítás, amelyet az előterjesztés tartalmaz, az eddig is létező alkotmányos gyakorlatot foglalja jogszabályba" - magyarázta Gulyás Gergely. DK: "Még ha 9/2-hez kötik, akkor is!" Polt Péter legfőbb ügyész kormányváltás utáni azonnali leváltását ígérte a DK országgyűlési képviselője, frakciószóvivője csütörtökön. Varga Zoltán közleményében azt írta, az ellenzék és a Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje által vezetett új kormány mindenképpen meneszti a Fidesz volt tagját a vádhatóság éléről. Akkor is így lesz, ha "a 133 'bátor' fideszes képviselő kilenckettedhez kötné ennek lehetőségét" - fogalmazott.

