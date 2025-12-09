Leállás a One-nál, sok helyen nincs internet, akadozik az app

Nagyjából éjfél óta gondok vannak a One hálózatával, a downdetectoros visszajelzések alapján. A problémák miatt több ezer visszajelzés érkezett már.

A felhasználói tapasztalatok szerint nincs vezetékes és mobilnet, de nem működik a one.hu weboldal és a One telefonos app sem. Utóbbin egy idő után megjelent egy karbantartás hibaüzenet, ami azonban a szintén karbantartás alatt álló honlapra vezet.

A kimaradás több budapesti kerületet és vidéki nagyvárost is érint a szolgáltató jelzése, illetve a közösségi médiában, valamint a Downdetectoron megjelent kommentek szerint.

Forrás: Infostart

A szolgáltató ügyfélszolgálatának jelzése alapján a 24.hu azt írta, hogy éjfél és reggel 6 óra között több tucat településen karbantartás miatt nem volt internet, azonban a problémák még a jelzett időpont után is fennállnak, fél hétkor sem volt még megoldás a leállásra.

Fél hét után egy üzenet jelent meg a One Facebook-oldalán (addig, szokás szerint, a legutolsó poszt kommentjeiben panaszkodtak az ügyfelek a leállás és az információhiány miatt), amely szerint a cég dolgozik a fennakadás mielőbbi elhárításán. A problémák okáról nem adtak információt.

Frissítés: reggel hét óra után sem volt még rendben a szolgáltatás, de a one.hu már rendben működött.