2025. december 9. kedd
A One Magyarország üzlete a megnyitó napján a budapesti Westend City Centerben 2025. január 6-án. Ez év elejétõl One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét a Vodafone Magyarország. A korábbi Vodafone és a DIGI lakossági és kisvállalati szolgáltatásai One márkanévvel jelennek meg a piacon.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Leállás a One-nál, sok helyen nincs internet, akadozik az app

Infostart

A szolgáltató karbantartást végzett este, de reggel hét után sincs internet sok helyen.

Nagyjából éjfél óta gondok vannak a One hálózatával, a downdetectoros visszajelzések alapján. A problémák miatt több ezer visszajelzés érkezett már.

A felhasználói tapasztalatok szerint nincs vezetékes és mobilnet, de nem működik a one.hu weboldal és a One telefonos app sem. Utóbbin egy idő után megjelent egy karbantartás hibaüzenet, ami azonban a szintén karbantartás alatt álló honlapra vezet.

A kimaradás több budapesti kerületet és vidéki nagyvárost is érint a szolgáltató jelzése, illetve a közösségi médiában, valamint a Downdetectoron megjelent kommentek szerint.

A szolgáltató ügyfélszolgálatának jelzése alapján a 24.hu azt írta, hogy éjfél és reggel 6 óra között több tucat településen karbantartás miatt nem volt internet, azonban a problémák még a jelzett időpont után is fennállnak, fél hétkor sem volt még megoldás a leállásra.

Fél hét után egy üzenet jelent meg a One Facebook-oldalán (addig, szokás szerint, a legutolsó poszt kommentjeiben panaszkodtak az ügyfelek a leállás és az információhiány miatt), amely szerint a cég dolgozik a fennakadás mielőbbi elhárításán. A problémák okáról nem adtak információt.

Frissítés: reggel hét óra után sem volt még rendben a szolgáltatás, de a one.hu már rendben működött.

internet

karbantartás

one

2025. december 9. 06:54
