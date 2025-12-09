Rendkívüli időpontban lesz a Kormányinfó

Csütörtök helyett szerdán, és nem délelőtt, hanem reggel 8-kor lesz ezen a héten a Kormányinfó.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja a tájékoztatót a kormány hétközi ülésén született döntésekről, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak.

Várható témák:

14. havi nyugdíj

Ukrajna és a háborús helyzet – a magyar külpolitika

energiahelyzet

Otthon Start

vállalkozások támogatása

az árrésstop helyzete és az infláció.

