Rendkívüli időpontban lesz a Kormányinfó

Csütörtök helyett szerdán, és nem délelőtt, hanem reggel 8-kor lesz ezen a héten a Kormányinfó.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja a tájékoztatót a kormány hétközi ülésén született döntésekről, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak.
Várható témák:
- 14. havi nyugdíj
- Ukrajna és a háborús helyzet – a magyar külpolitika
- energiahelyzet
- Otthon Start
- vállalkozások támogatása
- az árrésstop helyzete és az infláció.
