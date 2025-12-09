ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (j) és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 9-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Rendkívüli időpontban lesz a Kormányinfó

Infostart

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint akik tartják, állandók.

Csütörtök helyett szerdán, és nem délelőtt, hanem reggel 8-kor lesz ezen a héten a Kormányinfó.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja a tájékoztatót a kormány hétközi ülésén született döntésekről, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak.

Várható témák:

  • 14. havi nyugdíj
  • Ukrajna és a háborús helyzet – a magyar külpolitika
  • energiahelyzet
  • Otthon Start
  • vállalkozások támogatása
  • az árrésstop helyzete és az infláció.

Tartson az Infostarttal percről percre!

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

