2025. december 9. kedd
Két vicsorgó, marakodó kutya egy havas udvaron.
Nyitókép: Unsplash

Kutyái megöltek egy idős embert, börtönbe is mehet

Infostart

A kutyák többször is kiszöktek már korábban, a vádlott azonban fütyült rá, és nem erősítette meg a kerítést megfelelően.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, akinek kiszabadult kutyái megtámadtak egy idős sértettet úgy, hogy az áldozat belehalt a sérüléseibe – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi a mosonmagyaróvári járásban lévő településen található ingatlan udvarán, felügyelet nélkül tartotta vadászkutyáit.

A kutyák több alkalommal kiszöktek, azonban a vádlott ezzel nem törődött, a kerítést nem megfelelően erősítette meg.

2024. június 10-én a kutyák ismételten kiszöktek az ingatlanról, és az utcában lévő családi ház udvarán megtámadták a 80 éves sértettet, földre lökték, valamint testszerte többször megharapták. A sértett segélykiáltása miatt a helyszínre érkező szomszéd vetett véget a támadásnak.

A sértett a kutyák támadása során olyan súlyos, szövődménnyel járó sérüléseket szenvedett el, melynek következtében a kórházban elhunyt.

A főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék vele szemben végrehajtandó fogházbüntetést szabjon ki.

