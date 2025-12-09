Kutyái megöltek egy idős embert, börtönbe is mehet

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, akinek kiszabadult kutyái megtámadtak egy idős sértettet úgy, hogy az áldozat belehalt a sérüléseibe – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi a mosonmagyaróvári járásban lévő településen található ingatlan udvarán, felügyelet nélkül tartotta vadászkutyáit.

A kutyák több alkalommal kiszöktek, azonban a vádlott ezzel nem törődött, a kerítést nem megfelelően erősítette meg.

2024. június 10-én a kutyák ismételten kiszöktek az ingatlanról, és az utcában lévő családi ház udvarán megtámadták a 80 éves sértettet, földre lökték, valamint testszerte többször megharapták. A sértett segélykiáltása miatt a helyszínre érkező szomszéd vetett véget a támadásnak.

A sértett a kutyák támadása során olyan súlyos, szövődménnyel járó sérüléseket szenvedett el, melynek következtében a kórházban elhunyt.

A főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék vele szemben végrehajtandó fogházbüntetést szabjon ki.