ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.78
usd:
330.13
bux:
108570.17
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, Vlagyimir Putyin orosz, Recep Tayyip Erdogan török és Aleksandar Vucic szerb elnök (b-j) a Török Áramlat gázvezeték megnyitásának alkalmából rendezett ünnepségen Isztambulban 2020. január 8-án.
Nyitókép: Tolga Bozoglu

Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat – a nap hírei

Infostart

Hollandiából Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat. Cáfolta az amerikai elnök, hogy pénzügyi védőpajzsot ígért volna a magyar miniszterelnöknek. Az ukrán elnök bejelentette, Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak.

Hollandiából Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat, ezzel minden jogi és pénzügyi támadás ellenére biztosított lesz a földgázvezeték működése – jelentette ki Moszkvában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta azt is, a tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése, már a jövő héten el tudják kezdeni az első beton öntését.

Cáfolta az amerikai elnök, hogy pénzügyi védőpajzsot ígért volna a magyar miniszterelnöknek. Donald Trump a Politiconak adott videóinterjúban azt mondta: nem ígért ilyet Orbán Viktornak, bár ő kérte.

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kismértékben elmarad a várakozásoktól – ismertette a KSH. Októberhez képest mindössze 0,1 százalékos volt az áremelkedés.

Jelentős összegeket csoportosított át a kormány. Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző kasszáján belül a nagy értékű gyógyszerfinanszírozás előirányzata 35 milliárd forinttal haladhatja meg az eredetit. A legnagyobb nyertes 63,7 milliárd forinttal a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő felé fizetendő állami összeg 29 milliárd forinttal lehet több a tervezettnél.

A minimálbér növekedésével együtt a családtámogatások jelentős része is emelkedik, így jövőre a maximális összeg havi bruttó 451 ezer forintra nő – jelentette ki a családokért felelős államtitkár. A családi támogatások összege csaknem ezer milliárd forinttal lesz több az ideinél a jövő évi költségvetésben.

Januártól 10 százalékos béremelésre számíthatnak a pedagógusok, a részleteket szabályozó kormányrendeletet hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják – erősítette meg a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, a tervek szerint a diplomás átlagbér 2026-ban várhatóan 1 millió 170 ezer forintra emelkedik.

A GKI Gazdaságkutató elemzése szerint Európa élvonalába emelkedett a magyarok eladósodottsága, ami visszafogja a fogyasztást. Az elemzésben az áll, hogy 2016 óta egyre nagyobb kölcsönöket vesznek fel a háztartások, egyre nagyobb törlesztőrészlettel.

A kormány lemondását és előrehozott választások kiírást követeli a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt a Tisza párt elnöke. Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy vállalja a jogi és a politikai felelősséget, és távozzon. A köztársasági elnököt pedig arra biztatta, hogy szólaljon meg a témában, és a lehető legkorábbi időpontra írja ki a választásokat. Eközben 3-ra emelkedett az őrizetbe vettek száma a Szőlő utcai ügyben.

2011 óta minden évben 5 milliárd forint áll rendelkezésre a nehéz helyzetbe került önkormányzatok támogatására – ismertette a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Idén csaknem 4 milliárd forintot ítéltek meg kárelhárításra és megelőzésre. Most pedig 22 önkormányzat kap összesen 521 millió forintot, amelynek csaknem felét Budapestnek utalják.

A főpolgármester szerint a következő kormánynak újra kell gondolnia az önkormányzati finanszírozást. Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi ülése után azt mondta: a szervezet már készíti az erről szóló javaslatokat.

Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak, és elküldik őket az Egyesült Államoknak. Ezt jelentette be az ukrán elnök, miután másfél órát tárgyalt az olasz kormányfővel Rómában. Volodimir Zelenszkij közösségi oldalain nem osztott meg részleteket a másfél órás megbeszélésről.

Azonnali uniós intézkedéseket sürgetett Ukrajna támogatására és az Oroszországra gyakorolt nyomás növelésére az Európai Tanács elnöke. António Costa a jövő csütörtökön kezdődő uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében kiemelte a 2028–2034-es uniós költségvetési keret előkészítésének fontosságát, valamint az uniós bővítést, mint kulcsfontosságú geopolitikai befektetést.

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező csempészléggömbök miatt. A litván belügyminiszter a lépést a balti állam légi közlekedésében okozott fennakadásokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta.

Az ukrajnai háború ügyében a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta a katolikus egyházfő, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta. XIV. Leó pápa megismételte: reméli, hogy a diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezethetnek.

Fedélzetén 7 emberrel lezuhant egy An-22-es katonai szállító repülőgép Oroszországban. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a javítás utáni próbarepülést hajtott végre és lakatlan területen csapódott a földbe.

Prágában kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalom elnökét a köztársasági elnök. Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az esküt, és ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

Versenyjogi vizsgálatot indított a Google ellen az Európai Unió. Azt szeretnék feltárni, hogy a vállalat jogsértően használta-e fel webes kiadók és YouTube-tartalomkészítők anyagait a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.

Kezdőlap    Belföld    Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat – a nap hírei

ukrajna

a nap hírei

török áramlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat következett be

Szíria
Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat következett be

Az elmúlt egy évben gyökeres külpolitikai irányváltás következett be, melynek értelmében az eddig a keleti blokkhoz tartozó Szíria tulajdonképpen a nyugati blokk részévé vált – mondta az InfoRádióban Sayfo Omar. A Migrációkutató Intézet kutatási vezetője ugyanakkor arra is kitért, hogy az olcsó orosz gabona és a technológiai függés miatt a Moszkvával való jó kapcsolat is fontos marad az új szíriai vezetés számára. Arról is beszélt, hogy az Aszad-rezsim leváltása után várható-e nagy hazatérési hullám a szíriai menekültek körében.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

A diplomáciai egyeztetés "összes aspektusát érintettük" a Giorgia Melonival tartott találkozón - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját közösségi oldalain az olasz miniszterelnökkel kedden Rómában folytatott megbeszéléséről.
 

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársalat keres

Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársalat keres

Elon Musk űripari cége, a SpaceX a tőzsdei bevezetésre készül, amely során több mint 30 milliárd dollárnyi tőkét vonnának be, miközben a vállalat értékét 1500 milliárd dollárra becsülik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér

Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér

Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

The UK praises Europe's "strength" after Trump says countries fail to control migration or take action to end the Ukraine war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 19:56
Harminc éve nem járt ilyen vendég Magyarországon
2025. december 9. 19:41
Közlekedési háború az agglomerációban: behajtani tilos táblák miatt megy az adok-kapok
×
×
×
×