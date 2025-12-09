Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat – a nap hírei

Hollandiából Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat, ezzel minden jogi és pénzügyi támadás ellenére biztosított lesz a földgázvezeték működése – jelentette ki Moszkvában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta azt is, a tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése, már a jövő héten el tudják kezdeni az első beton öntését.

Cáfolta az amerikai elnök, hogy pénzügyi védőpajzsot ígért volna a magyar miniszterelnöknek. Donald Trump a Politiconak adott videóinterjúban azt mondta: nem ígért ilyet Orbán Viktornak, bár ő kérte.

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kismértékben elmarad a várakozásoktól – ismertette a KSH. Októberhez képest mindössze 0,1 százalékos volt az áremelkedés.

Jelentős összegeket csoportosított át a kormány. Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző kasszáján belül a nagy értékű gyógyszerfinanszírozás előirányzata 35 milliárd forinttal haladhatja meg az eredetit. A legnagyobb nyertes 63,7 milliárd forinttal a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő felé fizetendő állami összeg 29 milliárd forinttal lehet több a tervezettnél.

A minimálbér növekedésével együtt a családtámogatások jelentős része is emelkedik, így jövőre a maximális összeg havi bruttó 451 ezer forintra nő – jelentette ki a családokért felelős államtitkár. A családi támogatások összege csaknem ezer milliárd forinttal lesz több az ideinél a jövő évi költségvetésben.

Januártól 10 százalékos béremelésre számíthatnak a pedagógusok, a részleteket szabályozó kormányrendeletet hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják – erősítette meg a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, a tervek szerint a diplomás átlagbér 2026-ban várhatóan 1 millió 170 ezer forintra emelkedik.

A GKI Gazdaságkutató elemzése szerint Európa élvonalába emelkedett a magyarok eladósodottsága, ami visszafogja a fogyasztást. Az elemzésben az áll, hogy 2016 óta egyre nagyobb kölcsönöket vesznek fel a háztartások, egyre nagyobb törlesztőrészlettel.

A kormány lemondását és előrehozott választások kiírást követeli a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt a Tisza párt elnöke. Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy vállalja a jogi és a politikai felelősséget, és távozzon. A köztársasági elnököt pedig arra biztatta, hogy szólaljon meg a témában, és a lehető legkorábbi időpontra írja ki a választásokat. Eközben 3-ra emelkedett az őrizetbe vettek száma a Szőlő utcai ügyben.

2011 óta minden évben 5 milliárd forint áll rendelkezésre a nehéz helyzetbe került önkormányzatok támogatására – ismertette a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Idén csaknem 4 milliárd forintot ítéltek meg kárelhárításra és megelőzésre. Most pedig 22 önkormányzat kap összesen 521 millió forintot, amelynek csaknem felét Budapestnek utalják.

A főpolgármester szerint a következő kormánynak újra kell gondolnia az önkormányzati finanszírozást. Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi ülése után azt mondta: a szervezet már készíti az erről szóló javaslatokat.

Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak, és elküldik őket az Egyesült Államoknak. Ezt jelentette be az ukrán elnök, miután másfél órát tárgyalt az olasz kormányfővel Rómában. Volodimir Zelenszkij közösségi oldalain nem osztott meg részleteket a másfél órás megbeszélésről.

Azonnali uniós intézkedéseket sürgetett Ukrajna támogatására és az Oroszországra gyakorolt nyomás növelésére az Európai Tanács elnöke. António Costa a jövő csütörtökön kezdődő uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében kiemelte a 2028–2034-es uniós költségvetési keret előkészítésének fontosságát, valamint az uniós bővítést, mint kulcsfontosságú geopolitikai befektetést.

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező csempészléggömbök miatt. A litván belügyminiszter a lépést a balti állam légi közlekedésében okozott fennakadásokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta.

Az ukrajnai háború ügyében a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta a katolikus egyházfő, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta. XIV. Leó pápa megismételte: reméli, hogy a diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezethetnek.

Fedélzetén 7 emberrel lezuhant egy An-22-es katonai szállító repülőgép Oroszországban. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a javítás utáni próbarepülést hajtott végre és lakatlan területen csapódott a földbe.

Prágában kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalom elnökét a köztársasági elnök. Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az esküt, és ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

Versenyjogi vizsgálatot indított a Google ellen az Európai Unió. Azt szeretnék feltárni, hogy a vállalat jogsértően használta-e fel webes kiadók és YouTube-tartalomkészítők anyagait a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.