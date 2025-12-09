Tragédia Tenerifén: több külföldi turista is meghalt egy óriási hullám miatt

Egy váratlanul érkező, rendkívül erős árhullám söpört végig Tenerife egyik népszerű partszakaszán múlt hét végén. Az áramlat a nyílt tenger felé sodorta úszók egy csoportját a tengervizes természetes medencéből, melynek következtében négyen meghaltak, egy ember pedig eltűnt – írja a The Guardian beszámolója alapján a 444.hu.

A helyi hatóságok összehangolt mentőakciót indítottak, jet-skiket és helikoptereket is bevetettek, hogy felkutassák és kimentsék az elsodort embereket. Egy 35 éves férfi, egy 55 éves nő és egy ismeretlen férfi holttestét vasárnap találták meg, míg a negyedik áldozat, egy nő hétfőn a kórházban halt meg, miután vasárnap a helyszínen még sikeresen újraélesztették. A hatóságok közlése szerint az áldozatok közül ketten román, ketten pedig szlovák állampolgárok.

A tragédia egy olyan sziklás részen történt, ami rendkívül népszerű a külföldi turisták körében. Egyik oldalról vulkanikus sziklák határolják, a másikon pedig betonfal választja el a tengertől.

Majdnem a tenger szintjén van, ezért viharos időben nagyon veszélyes, mert a nagy hullámok könnyen átcsapnak a falon.

Egyes források szerint riasztás volt érvényben, így a medencét már december 3-án lezárták a fürdőzők elől, ezért kérdéseket vethet fel, miért tartózkodtak a helyszínen az áldozatok.

A helyi lakosok elmondása szerint sokan figyelmen kívül hagyják a kihelyezett figyelmeztető táblákat és a kerítéseket. Azt is hozzátették, hogy ha valakit kisodor a tenger, rendkívül nehéz megkapaszkodnia a medence alatt húzódó csúszós sziklákban.