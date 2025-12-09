ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.71
usd:
329.43
bux:
108551.1
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay.com

Tragédia Tenerifén: több külföldi turista is meghalt egy óriási hullám miatt

Infostart

A tragédia idején érvényben volt a viharra figyelmeztető riasztás, de ezt figyelmen kívül hagyták a fürdőzők.

Egy váratlanul érkező, rendkívül erős árhullám söpört végig Tenerife egyik népszerű partszakaszán múlt hét végén. Az áramlat a nyílt tenger felé sodorta úszók egy csoportját a tengervizes természetes medencéből, melynek következtében négyen meghaltak, egy ember pedig eltűnt – írja a The Guardian beszámolója alapján a 444.hu.

A helyi hatóságok összehangolt mentőakciót indítottak, jet-skiket és helikoptereket is bevetettek, hogy felkutassák és kimentsék az elsodort embereket. Egy 35 éves férfi, egy 55 éves nő és egy ismeretlen férfi holttestét vasárnap találták meg, míg a negyedik áldozat, egy nő hétfőn a kórházban halt meg, miután vasárnap a helyszínen még sikeresen újraélesztették. A hatóságok közlése szerint az áldozatok közül ketten román, ketten pedig szlovák állampolgárok.

A tragédia egy olyan sziklás részen történt, ami rendkívül népszerű a külföldi turisták körében. Egyik oldalról vulkanikus sziklák határolják, a másikon pedig betonfal választja el a tengertől.

Majdnem a tenger szintjén van, ezért viharos időben nagyon veszélyes, mert a nagy hullámok könnyen átcsapnak a falon.

Egyes források szerint riasztás volt érvényben, így a medencét már december 3-án lezárták a fürdőzők elől, ezért kérdéseket vethet fel, miért tartózkodtak a helyszínen az áldozatok.

A helyi lakosok elmondása szerint sokan figyelmen kívül hagyják a kihelyezett figyelmeztető táblákat és a kerítéseket. Azt is hozzátették, hogy ha valakit kisodor a tenger, rendkívül nehéz megkapaszkodnia a medence alatt húzódó csúszós sziklákban.

Kezdőlap    Külföld    Tragédia Tenerifén: több külföldi turista is meghalt egy óriási hullám miatt

strand

riasztás

tenerife

fürdőző

hullám

halálesetek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szorongatják Keir Starmert – egyre több szálon kötődik Nagy-Britannia az EU-hoz

Szorongatják Keir Starmert – egyre több szálon kötődik Nagy-Britannia az EU-hoz

Nagy-Britannia a következő évtizedekben visszaléphet az Európa Unióba – ezt sugallta a hét végén adott nagyinterjújában Sir Keir Starmer. Néhány nappal korábban pedig David Lammy miniszterelnök-helyettes kijelentette: „magától értetődő, hogy a brexit károkat okozott a brit gazdaságnak”. A konzervatív ellenzék és számos kommentátor is vádak kereszttüzébe állította Starmert.
VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A piac megüzente – ez az orosz gáz kivezetésének valósága

A piac megüzente – ez az orosz gáz kivezetésének valósága

November 17-én egyik elemzésünkben részletesen kifejtettük, miért gondoljuk úgy, hogy az uniós orosz földgázról szóló leválási terv nem fog háromszoros áremelkedést okozni a magyarországi rezsiszámlákban. Az írásban egy korábbi, a Századvég Intézet által közölt módszertant vettünk alapul. Az intézet szerzői időközben reagáltak írásunkra, amit tegnap publikáltunk - most a Portfolio viszontválaszát olvashatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott

Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott

A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a &quot;mesélő&quot; és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Kyiv is seeking to resist a US push for a deal which would see territory handed over to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 10:13
Kormányfője már van Csehországnak
2025. december 9. 09:04
Sérültjei is vannak a földrengésnek Japánban, és még csak most jöhet a neheze
×
×
×
×