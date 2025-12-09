Darázsfészek: olyat mutatott a ChatGPT, amit nagyon nem kellett volna

Egyelőre – hivatalosan – nincsenek hirdetések a ChatGPT-ben, erre utaló kódrészletek és szokatlan válaszok alapján azonban sejthető, hogy a cégnél már komolyan gondolkodnak ezen – írja a hvg.hu.

A legutóbbi eset igencsak érdekes, több szempontból is. Egy felhasználó ugyanis úgy futott bele egy különös, promóciós üzenetnek tűnő válaszba, hogy egyébként elő van fizetve a ChatGPT Plusra. Később kiderült: nem csak ő szembesült üzletek ajánlásának látszó ChatGPT-válaszokkal.

I'm in ChatGPT (paid Plus subscription), asking about Windows BitLocker



and it's F-ing showing me ADS TO SHOP AT TARGET.



Yeah, screw this. Lose all your users. pic.twitter.com/2Z5AG8pnlJ — Benjamin De Kraker (@BenjaminDEKR) December 3, 2025

Mark Chen, az OpenAI kutatási igazgatója a TechCrunch cikke szerint elismerte, hogy hibáztak a promóciós üzenetekkel, és már dolgoznak a felhasználói élmény javításán. A cég szavai szerint csak tesztelték, hogyan jeleníthetők meg a ChatGPT októberben bemutatott alkalmazásplatformján készített appok, ám ezeknek „nem volt pénzügyi vonatkozásuk”, magyarán nem kapott pénzt a cég az ajánlásokért.

Megszólalt még az ügyben Nick Turley, a ChatGPT vezetője is, aki „sok zavart lát a ChatGPT-ben megjelenő hirdetésekkel kapcsolatban”. Leszögezte: nincsenek „élő” tesztek erre vonatkozóan, az ebben az esetben látott ajánlások sem minősültek annak. „Ha hirdetéseket szeretnénk megjeleníteni, átgondoltan fogunk eljárni” – húzta alá. A szóban forgó javaslatokat pedig leállították, így már nem fognak megjelenni.

Az ugyanakkor biztosra vehető, hogy idővel megjelennek a hirdetések a ChatGPT-vel, mivel az eszköz fejlesztése és üzemeltetése is költséges, és a cég sem szeretne tartósan veszteséget termelni. Az viszont elég valószínűnek tűnik, hogy a fizető felhasználók nem fogják majd látni ezeket – legalábbis kevesebb jelenik majd meg náluk a reklámokból – olvasható.