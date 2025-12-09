Különösen kegyetlenül végeztek egy jószívű emberrel

A Fővárosi Főügyészség azt közölte hétfőn, hogy a férfi még 2024. március 19-én - egy nappal azután, hogy korábbi szabadságvesztés büntetéséből szabadult - a késő esti órákban a VIII. kerületben az utcán italozott egy barátjával.

A két hajléktalan férfi szóba elegyedett egyikük éppen arra járó ismerősével, egy harmadik férfival; az ismerős felajánlotta, hogy töltsék nála az éjszakát, így fel is mentek a sértett közeli lakásába, ahol mindhárman tudatmódosító szert fogyasztottak.

Ennek hatása alatt a vádlott a hajnali órákban egy tapétavágó késsel az őt befogadó, alvó férfira támadt, majd egy zsineggel megfojtotta az időközben felébredő és védekező sértettet.

A vádlott ezután a lakásban maradt reggelig, majd közölte felébredő barátjával, hogy a sértettet "álmában" megölte, majd sietve távozott a lakásból.

A barát értesítette a fővárosi rendőröket, akik az elkövetőt másnap elfogták - közölte az ügyészség.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat - mint többszörös visszaesőt - különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit életfogytig tartó fegyházbüntetésre, amelyből beismerés esetén is leghamarabb 25 év múlva kaphasson lehetőséget a feltételes szabadságra.

Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be a bűnösségét, ezért az ügy januárban tárgyalással folytatódik - áll a közleményben.