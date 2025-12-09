ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
Keir Starmer brit miniszterelnök (b) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt üdvözli a londoni kormányfõi rezidencia, a Downing Street 10. bejáratában 2025. december 8-án. A nap folyamán Zelenszkij és Starmer, valamint Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök találkozik a brit fõvárosban, ahol megvitatják az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó, folyamatban lévõ béketárgyalásokat.
Nyitókép: MTI/AP/Kin Cheung

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egy szájolvasó szerint „titokban beszólt” Donald Trumpnak a Londonba látogatott Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az európai támogatóival folytatott megbeszélése után nemet mondott a legutóbbi Trump-tervre és új javaslattal áll elő.

Továbbra is várat magára Oroszország és Ukrajna alkuja a háború leállításáról, miután az ukrán elnök londoni látogatása a már ismerőssé vált forgatókönyvet követte. Eszerint – ahogy a bírálók mondják – Donald Trump amerikai elnök egy Moszkvának kedvező elképzeléssel áll elő és próbálja ráerőltetni Kijevre, majd jönnek az európai szövetségesek és Volodimir Zelenszkij ezek után visszadobja a labdát.

Ez történt a hétfői, londoni találkozón is, ahol a házigazdához, Keir Starmerhez csatlakozott Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is. Az ukrán elnök, három európai szövetségese körében ülve kijelentette: „nincs joga” területet feladni az ukrán és a nemzetközi törvények szerint. Később közölte, hogy kedden egy módosított javaslatot mutat be az amerikaiaknak.

Ez a javaslat 20 pontból áll – közölte a médiával. „Az amerikaiak hangulata az, hogy kompromisszumot kell találni. Persze vannak a területtel összefüggő összetett kérdések, itt azonban nem sikerült kompromisszumra jutni” – csomagolta semleges nyelvezetbe az elutasító véleményt.

Az, hogy Zelenszkij nemet mond Trumpnak, már a Downing Street-i kormányfői rezidenciára való érkezésekor kiderült. Ugyan a mikrofonok nem vették fel, de egy profi szájolvasó megfejtette, hogy mit mondott érzelmesen az őt kézfogással és öleléssel üdvözlő Starmernek.

Az Express című lapnak nyilatkozó szakértő úgy véli, hogy

a brit kormányfő szavaira, miszerint „a végére járunk ennek, mert ez nagyon fontos”, az ukrán elnök azt válaszolta: „nem úgy, mint Washingtonban”.

Starmer erre – a szakértő szerint – azt mondta, hogy „eredményesek leszünk”. Amire Zelenszkij azt, hogy „remélem”.

Az ukrán elnök kételkedése nem bombahír, mivel nem sokkal korábban az ifjabb Donald Trump közölte, hogy apja hátat fordíthat a békeközvetítésnek és hogy az amerikai nép számára minimális jelentősége van az ukrajnai háborúnak. Trump elnök és az ukrán társadalom egy része szerint azonban jobb lenne elfogadni a területi veszteséget a még nagyobb trauma elkerülésére.

Így továbbra is a Donbász régió sorsa, illetve az a kérdés, hogyha Ukrajna nem adja át a maradék területet, akkor azt az oroszok erővel el tudják-e venni. Trump hétfőn, a londoni tárgyalások napján jelezte, hogy elégedetlen Zelenszkijjel, aki szerinte „nem olvasta el a béketervét” és „nem áll készen a békére”.

Kedden pedig azzal fejezte ki a haragját, hogy a Politico című lapnak nyilatkozva közölte: „az európai vezetők gyengék... a rothadó európai államok, mint Franciaország és Németország nem tudták kordában tartani a migrációt és képtelenek fellépni a háború leállítására”. Trump dühét fokozhatta, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban kendőzetlenül kimondta: az új amerikai nemzetbiztonsági irányelvek egy része „elfogadhatatlan Európa számára”.

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

oroszország

ukrajna

donald trump

háború

volodimir zelenszkij

keir starmer

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

