Újabb akvizíció által bővíti adatkommunikációs szolgáltatásait a 4iG

A tájékoztatás szerint a 4iG IT a Mobil Adat Holding Zrt. és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt. 45-45 százalékos tulajdonrészét szerezheti meg a hatósági jóváhagyásokat követően, az üzlet pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A Mobil Adat szolgáltatásainak integrációjával a 4iG Csoport - a digitális infrastruktúra teljes értékláncát lefedve - képessé válik a szenzoroktól az adatközpontig terjedő, teljes körű IoT-megoldások (Internet of Things, a mobilhálózatra kapcsolt intelligens eszközök közötti rendszerek) biztosítására. Az akvizíció tovább erősíti a Mobil Adat Kft. és a 4iG Csoport informatikai és távközlési szolgáltatásai közötti kereskedelmi és technológiai szinergiákat, és hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatcsoport Magyarország és a régió meghatározó IoT- és adatkommunikációs szolgáltatójává váljon - hangsúlyozták.

Az akvizícióval tovább bővülhet a vállalatcsoport digitális szolgáltatási ökoszisztémája, különös tekintettel az online pénztárgépek, automaták, e-töltők és okosmérők adatkommunikációjára - jelezték.

Az akvizíció a vállalatcsoporton belül is jelentős keresztértékesítési lehetőségeket teremt, a Mobil Adat specializált IoT-megoldásai jól kiegészítik a One Magyarország távközlési és felhőszolgáltatásait - idézte a közlemény Radó Gábort, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatóját.

A Mobil Adat SIM-kártya menedzsment és dedikált M2M megoldások (machine-to-machine, gépek közötti kommunikáció) területén szerzett több mint egy évtizedes szakértelme kiegészíti a 4iG Csoport telekommunikációs és IT-rendszerintegrációs szolgáltatásait, a cég technológiai megoldásai pedig szervesen illeszkednek a 4iG IT ügyfélkapcsolati és rendszerintegrációs szolgáltatásaihoz - áll a közleményben.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényeivel kedden piaczárás előtt egy órával 4460 forinton kereskedtek, 3,2 százalékkal hétfői záróára felett. Az árfolyam egy éven belül 830 és 4965 forint között mozgott.