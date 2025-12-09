Elhunyt Szekszárd korszakos polgármestere

Életének 60. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere, Ács Rezső – írja a Teol.hu.

A volt városatya Zala megyében töltött gyermekéveit követően került Szekszárdra, a rendszerváltozás táján alapított családot, két gyermeke született.

Két cikluson át vezette a várost, miután 1998-tól a Fidesz helyi önkormányzati képviselője, 2006-tól alpolgármestere lett. 2014-ben választották polgármesterré, és bár 2019-ben újraválasztották, a Fidesznek már nem volt többsége a városban. 2020-ban derült fény gyógyíthatatlan betegségére, amely mozgásában és beszédében is akadályozta. 2023-ban egy összeférhetetlenségi ügy folyományaként megvonta tőle a bizalmat a képviselő-testület.

Ezt követően visszavonultan élt, haláláig.