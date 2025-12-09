ARÉNA - PODCASTOK
Közlekedési tábla Dunaharasztinál.
Nyitókép: Dr. Szalay László dunaharaszti polgármester Facebook-oldala

Közlekedési háború az agglomerációban: behajtani tilos táblák miatt megy az adok-kapok

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A XXIII. kerületi önkormányzat egyes utakon behajtani tilos táblákkal korlátozná a forgalmat a reggeli csúcsidőben Soroksár és Dunaharaszti között. A dunaharaszti polgármester azt tartaná ideálisnak, ha mindenki számára észszerű kompromisszum alakulna ki, a soroksári polgármester viszont azt kifogásolja, hogy a dunaharasztiak nem teljesítették azokat az intézkedéseket, amelyekre korábban ígéretet tettek a nagy forgalom csillapítása érdekében.

A dél-pesti agglomrációból érkező, jelentősen nagy autós forgalom miatt veszélyes szituációk alakultak ki Soroksáron, ezért a XXIII. kerületi önkormányzat azt szorgalmazza, hogy korlátozzák a forgalmat Soroksár és Dunaharaszti között. A soroksári önkormányzat egyes alacsonyabb rendű utakon behajtani tilos táblákkal korlátozná a forgalmat. Szalay László, Dunaharaszti polgármester egy mindenki számára életszerű és elfogadható kompromisszumot remél a januártól életbe lépő változás előtt. Szalay László az InfoRádióban úgy fogalmazott, a soroksáriak által kezdeményezett intézkedés hátrányosan érinti a városból és az egész dél-pesti agglomerációból érkező autósokat.

2026. január első hetétől Soroksár közigazgatási határánál, a Las-Torres Béla utcába helyeznék ki a behajtani tilos táblát, és ezzel reggel 6 és 9 óra között korlátoznák ott a forgalmat mindkét irányból. Szalay László elmondta: a reggeli csúcsidőben nagyon sokan kelnek útra az agglomerációs településekről, így például Kiskunlacházáról, Délegyházáról vagy Áporkáról is, hogy eljussanak budapesti munkahelyükre. A dunaharaszti polgármester is elismerte, hogy az 510-es főúttal párhuzamos kis szervizúton megnövekszik a forgalom hétköznaponként a reggeli órákban, és megerősítette azt is,

gyakran elfordul, hogy egyes autósok behajtanak a kis utcákba, és mellékútvonalakat keresve próbálják meg kikerülni a tumultust, hogy időben beérjenek dolgozni vagy az iskolába.

Az említett szervizút a Budapest Közút Zrt. kezelésében van, és a társaság a soroksári önkormányzat kezdeményezésére korlátozta a bejhajtást, a dunaharasztiak azonban eltávolították a behajtani tilos táblákat. Szalay László megjegyezte: számukra nagyon fontos, hogy a soroksári Millenniumtelep környékén élőknek ne kelljen visszafelé haladniuk a táblák miatt. Ugyanakkor szerinte azzal, hogy Soroksár kiteszi a közigazgatási határánál a behajtani tilos táblákat, okafogyottá válik, hogy Dunaharasztiban is kihelyezzenek ilyen táblákat, ezért távolították el azokat.

Bese Ferenc XXIII. kerületi polgármester is megszólalt a kialakult helyzettel kapcsolatban, és azt mondta, a soroksári önkormányzatnak a helyi lakosság érdekei a legfontosabbak. Felhívta a figyelmet, hogy a Dunaharasztival határos Millenniumtelepre nemcsak a Haraszti útról, hanem a szervizúton keresztül is be lehet hajtani. A megnövekedett agglomerációs forgalom a soroksári polgármester szerint nagy gondokat okoz a közlekedésben. Mint fogalmazott,

„nem azokkal van a probléma, akik kivárják a sorukat és szabályosan közlekednek”, hanem a kereszt- és mellékutcákba beáramló, és ott száguldozó autósokkal.

Szalay László dunaharaszti polgármester azt tartaná ideálisnak, ha mindenki számára észszerű kompromisszum alakulna ki az érintett települések között. Úgy véli, „egy városvezetőnek figyelembe kellene vennie, hogy nem egyedül élünk az országban”. Véleménye szerint olyan megoldást kellene találni, ami mindenkinek megfelel. Hozzátette: megérti a soroksáriak helyzetét, és hangsúlyozta, hogy nekik is biztosítani kell a nyugodt, biztonságos közlekedést. Mint mondta, nem tud azonosulni azzal a hozzáállással, hogy csak a soroksári emberek érdekeit veszik figyelembe. Kitért arra is, hogy egyébként rendkívül jó a kapcsolata a soroksári polgármesterrel, nem az ő személye ellene irányul a megfogalmazott kritikájuk.

Bese Ferenc soroksári polgármester szerint ők betartották, amit vállaltak, a dunaharaszti városvezetés azonban nem teljesítette, amit ígért. Felidézte, hogy másfél évvel ezelőtt kereste meg Szalay Lászlót, hogy együttműködve találjanak valamilyen megoldást a problémára. Mint fogalmazott, azóta nem történt érdemi előrelépés, csak akkor, amikor a Budapest Közút kezdeményezte a behajtani tilos táblák kihelyezését. Akkor is tárgyaltak a felek, és Bese Ferenc elmondása szerint abban állapodtak meg, hogy Dunaharaszti is kihelyezi a közlekedési táblákat saját területén, ezzel megakadályozva azt, hogy nagy forgalom alakuljon ki a szervizúton.

A soroksári polgármester azt mondta, az utóbbi időben sokaktól kapott olyan visszajelzést, amely szerint Dunaharaszti nem ellenőrzi az autók áthaladását a szervizúton. Bese Ferenc úgy értesült, hogy az érintett szakaszon január első hetében helyezi ki a Budapest Közút a behajtani tilos táblákat. Hozzátette: a XXIII. kerület parkolókat és új kerülőutakat is tervezett, ezeket azonban senki nem támogatta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

