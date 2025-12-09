A kisebb tételben asztali számítógépeket értékesítő cégek már korábban árat emeltek, az elmúlt időszakban pedig a termékeiket tömegesen gyártó nagy márkák is drágábban kezdték el árulni laptopjaikat és az asztali PC-iket, ami a karácsony közeledtével az ajándékot keresőket is érzékenyen érintheti – írja az Origo.

A TrendForce iparági forrásai szerint a nagyobb vállalatok közül elsőként a Dell tehet így,

már december közepén 15–20 százalékos áremelést vezethet be, vagyis napokon belül már jóval drágábban tudják majd ugyanazokat a termékeket megrendelni tőlük a disztribútorok.

A rendszermemóriaként használt DDR5 chipek ára egy év alatt átlagosan 70 százalékkal nőtt, de egyes chipek esetében 170 százalékos drágulás is volt, és ez a tendencia érvényesíti hatását a laptopok, PC-k árában is.

A piacvezető Lenovo is áremelésre készül, és a cikk szerint már értesítette is üzleti partnereit, hogy 2026. január 1-től új árlistát vezet be a számítógépekre. Az indoklás szerint nemcsak a súlyos chiphiány miatt kényszerülnek erre, hanem az is nehéz helyzetet teremt a fogyasztói piacon, hogy az MI-cégek beszállítói mekkora összegeket hajlandóak kifizetni a chipekért. A teljes iparágat sújtó drágulások miatt a TrendForce kénytelen volt újragondolni a laptopok 2026-os eladásaira vonatkozó előrejelzését: az eddigi 1,7 százalékos növekedési kilátást 2,4 százalékos csökkenésre módosította.

A jelentős drágulás nemcsak a számítógépeket, hanem a mobiltelefonokat is érinti. Szintén az Origo számolt be róla egy másik cikkében, hogy főként a prémium készülékek ára lőtt ki az elmúlt évtizedben, miután nagyon költségessé váltak a bennük használt prémium rendszerlapkák, kijelzők és kamerák. Jövőre viszont a belépő- és középkategóriákban is komoly ármelkedés lehet, mivel a memóriachipek árai is jelentősen megnőttek.

A megfizethető készülékek esetében eddig alacsony haszonkulccsal dolgoztak a gyártók, így esélytelen volt a drágulás profit kárára való kompenzálása.

A Counterpoint Research piacelemző cég adatai alapján a mobilokban használt memóriachipek árai az idei utolsó negyedévben 30 százalékkal emelkedtek, a jövő év elején pedig további 20 százalékos drágulás várható. Közben a telefonok gyártási költsége (8-10 százalékos emelkedés) is az egekbe szökött, de eddig ezt nem hárították át a fogyasztókra. Hamarosan azonban ez is elkerülhetelenné válik.

Aki a közeljövőben új telefont szeretne vásárolni, annak érdemes előbbre hoznia, ugyanis a magas chipárak miatt hamarosan a készülékek is sokkal drágábbak lesznek. Az IDC piacelemző cég elemzője szerint a legnagyobb drágulás a belepőszintű androidos mobiloknál lehet. A CNN cikke szerint az alacsony haszonkulcs miatt elkerülhetetlen lesz az áremelés, mert ha akarnák, akkor sem tudnák lenyelni a gyártók a plusz alkatrészköltségeket.