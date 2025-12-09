Törvénymódosítás: Lázár János megregulázná az erőfölénybe kerülő nagyvállalkozásokat

Az építési és közlekedési miniszter benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, célzottan az építőiparra vonatkozóan. Erről Lázár János a közösségi oldalán számolt be.

A tárcavezető videóüzenetében közölte: a magyar kormány patrióta gazdaságpolitikát folytat, amelynek lényege, hogy a magyarokat megpróbálják megvédeni a külföldiektől, de azt is nagyon fontosnak tartja, hogy a kisvállalkozásoknak lehetőséget teremtsenek a fejlődésre, illetve a gyarapodásra. Emiatt úgy véli, meg kell teremteni a kereteket ahhoz, hogy a kormányzat a kicsiket is meg tudja védeni a nagyoktól, például az építőiparban is.

Lázár János kiemelte: a minisztérium az útépítések és a cementgyártás területén is fokozott figyelemmel követi a piaci folyamatokat, és egyre inkább azt tapasztalják, hogy

a nagyobb cégek, vállalkozások jelentős előnyre tesznek szert azzal, hogy alapanyaggyártóként (például cementgyár), útépítőként vagy bányatulajdonosként sokkal kedvezőbb feltételekkel és olcsóbban juthatnak hozzá az alapanyagokhoz.

Az építési és közlekedési miniszter szerint egy olyan versenytörvény-módosításra tesznek javaslatot, amelynek célja az átláthatóság, a számonkérhetőség és a korrupció megakadályozása. Azt fogják elsősorban vizsgálni, hogy van-e valódi verseny az egyes szereplők között, illetve hogyan viszonyulnak a piachoz például az útépítők vagy a gyárak. Ha pedig azt látják, hogy torzítják a versenyt, hátrányt okozva ezzel a magyaroknak, vagy leszorítva a pályáról a kisebbeket, akkor a javaslat szerint közbelépnek.

„Mi a versenyben vagyunk érdekeltek, és mindenki számára a tiszta versenyt fogjuk garantálni” – ígérte meg Lázár János.

A tárcavezető azt szeretné, hogy világos, tiszta, átlátható viszonyok legyenek, és igazi verseny alakuljon ki ott, ahol a bányavagyon hasznosul. Mint mondta,

minden érintett korrekt eljárásra számíthat, hiszen a versenyhivatal fogja megvizsgálni, hogy a nagyobb vállalkozások visszaélnek-e az erőfölényükkel.

Hozzátette, hogy ez a rendszer Németországban jól működik, ezért azt a mintát követik majd itthon is, hogy a magyar vállalkozásokat a külföldiektől, a kicsiket pedig a nagyoktól óvhassák meg.

„Ez egy újabb kezdeményezés arra, hogy a magyar vállalkozásoknak helyet és megfelelő lehetőséget biztosítsunk idehaza” – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.