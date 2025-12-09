Szőlő utca: három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma

A december 9-én eljárás alá vont személyek gyanúsítotti kihallgatása részben megkezdődött.

A főügyészség közleménye azt írta, hogy a bűnügyi akció keretében több helyszínen szemlét tartottak, valamint kutatásokat és lefoglalásokat is végeztek. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak. Hozzátették, hogy a nyomozás további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembe vételével – várhatóan szerdán adnak részletes tájékoztatást.

Az ügyészség kedd reggel jelentette be, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) házkutatást tart Budapest III. kerületében, a Szőlő utcai javítóintézet épületében. A Szőlő utcai ügynek eddig három gyanúsítottja van: az intézet korábbi igazgatója, annak élettársa, és az az ügyintéző, akit a múlt héten tartóztattak le.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség korábban azt közölte, hogy a keddi akciók során két embert őrizetbe vettek, egyet pedig előállítottak. A Telex úgy értesült, hogy az őrizetbe vett személyek között van Kovács-Buna Károly, a javítóintézet megbízott igazgatója, aki egy nyílvánosságra került felvételen egy gyereket bántalmaz.