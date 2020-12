Ezt tanulhatta meg a koronavírus-járványból az emberiség

Tudósok szerint a közös európai stratégiának három fő elemet kell tartalmaznia:

Az első az új fertőzések számának a csökkentése.

A második elem az esetszám megtartása az 1 millió főre vetített napi tízes, vagy tíz alatti szinten.

A harmadik főelem a hosszabb távú stratégia a járvány megállításáról.

Boldogkői Zsolt, a nyilatkozatot aláíró virológus az InfoRádiónak úgy vélte, hogy a nyájimmunitást csak a koronavírus ellen kifejlesztett védőoltások széles körű alkalmazásával lehet elérni.

„Törekedni kell arra, hogy meggyőzzük az országaink népességét, hogy a vakcina egy nagyon jó dolog, és mindenképpen oltassuk be magunkat annyian, hogy elérjük a nyájimmunitást, máskülönben tényleg probléma lesz és a nyakunkon marad a vírus.”

A szakember szerint a közeljövőben több veszélyes koronavírus-mutáció is megjelenhet, de

a védőoltások hatékonyságában bízni kell,

a mutációk többsége ugyanis irreleváns a vírus virulenciájának, terjedésének szempontjából. „Hasonlóan, mint az influenza elleni vakcinák esetében, ha jön egy másik törzs, a korábbi törzseket tartalmazó védőoltás valamelyest véd. Nehezebben kapjuk el, nem produkál hasonló tüneteket a betegség és hamarabb is kilábalunk belőle.”

Hosszú távra kell készülni

Elengedhetetlen az összehangolt védekezés a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséért, hangsúlyozta az InfoRádiónak a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnöke. Kosztolányi György szerint

továbbra is a felelős magatartás fontosságára kell felhívni a figyelmet, felkészülve arra, hogy a koronavírus hosszabb távon velünk marad.

„Az egyéneket meg kellene győzni, hogy igenis, kerüljék most a kontaktust, igenis, vegyék föl a maszkot, tartsák be a szabályokat és ne menjenek olyan helyre, ahol sok emberrel találkozhatnak – emelte ki. – Ez egy nagyon nehéz feladat, amit nem csak 2020-ban, hanem hosszú távon is meg kell oldani, hogy ilyen helyzetekben legyünk fegyelmezettek.”

Az MTA élettudományi alelnöke szerint annyit már a koronavírus-járványból is megtanulhatott az emberiség, hogy fel kell készülni az esetleges újabb világjárványokra, mert azok egész országokat képesek megbénítani.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi