Rendõrségi drón a gyermekvédelmi szakellátásban élõ gyerekeknek szervezett rendvédelmi pályaorientációs napon Budapesten, a Rendõrségi Oktatási és Kiképzõ Központban 2023. november 7-én. Az eseményen a gyermekvédelmi gondoskodásban élõk pályaorientációjának segítése érdekében együttmûködési megállapodást írtak alá.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Rendőrségi drónok cikáztak az M7-es fölött

Infostart

A szabálytalan járművezetők kiszűrése volt cél.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai december 30-án közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére, a követési távolság betartására, valamint az autópályára fel- és lehajtók szabályszerű közlekedésének ellenőrzésére irányult.

A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat. Az akció során a rendőröknek összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük, többek között szabálytalan előzés, kézben tartott mobiltelefon használat, záróvonalra hajtás, megállási kötelezettség elmulasztása, valamint lejárt műszaki érvényesség miatt.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között – a 7500 kilogrammot – meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel – olvasható a police.hu-n.

Kezdőlap    Autó    Rendőrségi drónok cikáztak az M7-es fölött

24 ÓRA
