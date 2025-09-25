A Kormányinfón is szó volt az új KRESZ-ről, jövőre jön, íme a részletek

Már tárgyalta az új KRESZ tervezetét a kormány, amely szándékai szerint fenntartja az alkohollal kapcsolatos zéró toleranciát, illetve meg kívánja alkotni a motoros rollerekre vonatkozó megfelelő szabályozást, mert amikor a mostani KRESZ készült, még nem voltak jelen az utakon ilyen nagy számban rollerek. A sebességhatárok ügyében még észrevételeket vár a kormányzat, de a Belügyminisztérium álláspontja szerint a legtöbb baleset oka a sebességtúllépés – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint vannak javaslatok, melyek szerint attól függően, hogy milyen minőségű, illetve milyen besorolású az út, változhatnának a sebességhatárok, és például autópályán a 130 helyett akár 140-150-el is lehetne közlekedni – ezeket még vizsgálják és a teljes tervezetet társadalmi egyeztetésre is bocsátják majd. Megosztó kérdésként említette azt a javaslatot, hogy a nagyobb teljesítményű rollerekkel való közlekedés lehetőségét "bizonyos rutinhoz" kössék.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium úgy számol, hogy

jövő tavaszra készülhet el a KRESZ jogszabálytervezete, és 2026 második felében léphetne hatályba.

Idén év elején kiszivárgott egy tervezet a készülő új KRESZ-ről, ami leválthatja az 1975 óta érvényben lévő szabályrendszert, amit egyébként 4,5 millió ember ismer és használ, majd pedig az év folyamán néhány nyilatkozatból lehetett több részletet megtudni.

Az új szabályrendszer a gyengébbek és az élet védelmére, a halál megakadályozására, a baleset elkerülésére épül. Alább összeszedtük a fontosabb lehetséges pontokat.

Gyalogosok

Kibővítenék a gyalogosok fogalmát: az is ebbe a kategóriába tartozna, aki a járművét tolja, akárcsak a gördeszkások és görkorcsolyázók.

Gyalogosként az úttesten, illetve vasúti átjáróban tilos lenne mobiltelefont használni, illetve olyan tevékenységet végezni, ami elvonja a figyelmet.

Az olyan egyértelműnek tűnő szabályokat is megerősítik, mint hogy a gyalogátkelőn kell áthaladni, csak zöld lámpánál lehet elindulni.

Közösségi közlekedés

Lakott területen kívül 3 év alatti gyerekkel csak ülve lehetne utazni a közösségi közlekedési eszközökön.

Zárt pályán, biztonságos környezetben a mostani 50 helyett akár 70 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek majd a villamosok, ezt a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezte.

Speciális övezetek, utcák

Az óvodák és iskolák közelében suli/ovi övezeteket hoznának létre speciális szabályokkal, tanítási időben fokozott óvatosságot várnának el a járművezetőktől, a sebességhatár pedig 30 km/óra lenne.

Szóba került a kerékpáros utca bevezetése, ahol a biciklisek szabadabban mozoghatnak, de bizonyos feltételek megvalósulása mellett és a megfelelő szabályok betartásával akár a járdát is használhatnák.

Sebességhatárok

Autóúton a mostani 110 helyett akár 120 km/órás sebességhatárt is megengedhetne az út kezelője, autópályák egyes szakaszain pedig akár 140 km/órás gyors szakaszokat is kijelölhetnek. A teherautók, a buszok és az utánfutót vontató autók lakott területen kívül mindenhol 90-re gyorsíthatnának.

A traktorok megengedett sebességét lakott területen kívül 60 km/órára emelnék, a villamosok pedig zárt pályán akár 70-nel is suhanhatnának.

A kerékpárosok a tervezet szerint járdán és gyalogos övezetben maximum 10 km/órával tekerhetnének, gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 km/óra lenne a rájuk vonatkozó sebességhatár, máshol pedig az általános sebességhatárokat betartva.

Vezetéstanulás

Bevezetik a szimulátoros oktatást, a gyakorlati oktatás hagyományos módszerének kiegészítésére. A kötelező 29 gyakorlati órából legfeljebb hatot válthatnak ki a tanulóvezetők ezen a módon, a kötelező óraszám fölött viszont korlátlanul igénybe vehetnék.

Oktathat az a családtag, akinek legalább 10 éves a jogosítványa és nem követett el közlekedési bűncselekményt, és az autót sem kell átalakítani, de csak a kötelező óraszám felett és csak lakott területen oktathat a családtag.

Egyéb közlekedési előírások

Lakott területen is előírnák a tompított fényszóró kötelező használatát azokon az autókon, amelyeken nincs nappali menetfény.

A horrorkaravánok megrendszabályozására hoznák azt az előírást, hogy az azonos irányú forgalom számára több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton a 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint 3500 kilogramm megengedett együttes tömeget meghaladó vonójárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel reggel 6 és este 22 óra között a bal szélső sávot használni nem szabad, valamint ezen járművekkel a mellette elhaladás tilos. A tilalom nem vonatkozna arra a járműszerelvényre, amelynek vonójárműve motorkerékpár, személygépkocsi vagy autóbusz. A tilalom a háromnál többsávos autópályák és autóutak esetében a bal szélső sávra és a jobbról mellette lévő sávra vonatkozik.

Belevehetik a KRESZ-be az úgynevezett cipzárelvet, vagyis, hogy amikor két forgalmi sáv közül az egyik megszűnik, akkor az egyenesen továbbhaladó sávban közlekedőknek bizonyos esetekben – például ahol ezt majd tábla jelzi – be kell engedniük a megszűnő sávról érkezőket.

Bekerülhet az új KRESZ-be a kötelező oldaltávolság előírása: a tervezet szerint 50 km/óra sebességig 1 métert, ennél nagyobb sebességű elhaladásnál legalább másfél métert kellene tartani mellettük. Amikor az előírt minimális oldaltávolság nem betartható, akkor az előzést vagy kikerülést végrehajtó jármű legfeljebb 15 km/óra sebességkülönbséggel mehetne el a lassabb mellett. Ebben az esetben centiméterben nem meghatározott oldaltávolságot kellene tartania.

A magyar KRESZ készítői megszüntetnék a párhuzamos közlekedés fogalmát és ehelyett bevezetik a mellette elhaladás fogalmát többsávos úton, az előzés pedig a felezővonal átlépésével járó manőver lenne. A mellette elhaladás egyébként fokozott óvatossággal jobbról is történhet.

Motorkerékpárok

A legfeljebb 125 köbcentis motorkerékpárokat és robogókat lehetne vezetni B kategóriás vezetői engedéllyel.

Az eddigi 40-ről 45 km/órára emelik a segédmotorok legnagyobb megengedett sebességét.

Kerékpárok

A kerékpárosok esetében határértékekhez kötnék a most is legális alkoholfogyasztást, így 0,8 gramm/liter véralkohol, vagy 0,4 milligramm/liter légalkohol érték alatt nem büntetne a rendőr, ha a kerékpár vezetője egyébként erre alkalmas állapotban van, vagyis nem bódult.

A kerékpárral közlekedők 16 éves kor alatt nem szállíthatnának utast, az idősebbek pedig legfeljebb két, 10 évnél fiatalabb gyereket vihetnek az erre alkalmas ülésen.

Az úttest jobb szélétől számított egy méter széles útfelületet vegyes használatú sávrésznek neveznék és saját szabályrendszert is kapcsolnának az új fogalomhoz. Ezzel gyakorlatilag megerősíthetik azt a mostani előírást, amely szerint a kerékpárosok, gyalogosok és más, jellemzően egy nyomon haladó járművek az úttest jobb szélére húzódva közlekedhetnek. A vegyes sávrész használóit bizonyos közlekedési helyzetekben akár a záróvonal átlépésével is meg lehetne előzni, de csak csökkentett sebességgel és fokozott óvatossággal, amikor ezt a forgalmi viszonyok megengedik.

Elektromos rollerek

Megjelenhet a „Motoros rollerrel behajtani tilos” tábla.

A kis teljesítményű elektromos rollereket, amelyek legfeljebb 25 km/óra sebességre képesek, csak 12 évnél idősebbek használhatnák, az első két évben sisakot kéne viselniük, és járdán maximum 10 km/órával, máshol 20 km/órás sebességgel mehetnének.

Az erősebb elektromos rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályok szerint vehetnének részt a forgalomban.

A szakértők új mérőeszközt vetnének be a rollerek valós sebességének ellenőrzésére, kötelezővé tennék sötétben a fényvisszaverő mellény viselését, illetve szigorítanák a kerékméretre vonatkozó műszaki előírásokat.