A motoros rollereket sem kíméli az új KRESZ-tervezet

A hamarosan érkező új KRESZ-ben külön szabályok vonatkozhatnak majd a motoros rollerekre: megjelenhet a „Motoros rollerrel behajtani tilos” tábla is – írja az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése nyomán az Index.

A motoros rollereket várhatóan két csoportba osztják: a 25 km/h-nál lassabbakra, illetve az 1000 wattos teljesítményt elérő, vagy 25 km/h-nál gyorsabb közlekedésre képes eszközökre.

A tárca sajtónak adott tájékoztatása szerint a jelenleg hatályban lévő csaknem 50 éves KRESZ-t bár többször is módosították, mégsem „tudja maradéktalanul lefedni az elmúlt évtizedek mobilitási igényekben, technológiai fejlődésben és közlekedési kultúrában bekövetkező változásait”, így emiatt például a motoros rollerekkel kapcsolatos szabályozás sem megfelelő.

A minisztérium az ősz folyamán szeretné bemutatni az új KRESZ terveit, amit utána bárki véleményezhet.

A Bethesda Gyermekkorház szerdai Facebook-bejegyzése is azt mutatja be, milyen fontos lenne a motoros rollerek szabályozása. 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. A kórház kiemelte a védőfelszerelések fontosságát, ugyanis elmondásuk szerint egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek érkezik hozzájuk komoly sérülésekkel. Csaknem minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.