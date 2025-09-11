ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.78
usd:
335.91
bux:
101965.03
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up image of a man on an electric scooter paying online
Nyitókép: Saklakova/Getty Images

A motoros rollereket sem kíméli az új KRESZ-tervezet

Infostart

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a KRESZ meglehetősen elavult, nem tudta követni a változásokat, ezért az ősszel megjelenő új tervezetben a motoros rollerekre is külön szabályok vonatkozhatnak.

A hamarosan érkező új KRESZ-ben külön szabályok vonatkozhatnak majd a motoros rollerekre: megjelenhet a „Motoros rollerrel behajtani tilos” tábla is – írja az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése nyomán az Index.

A motoros rollereket várhatóan két csoportba osztják: a 25 km/h-nál lassabbakra, illetve az 1000 wattos teljesítményt elérő, vagy 25 km/h-nál gyorsabb közlekedésre képes eszközökre.

A tárca sajtónak adott tájékoztatása szerint a jelenleg hatályban lévő csaknem 50 éves KRESZ-t bár többször is módosították, mégsem „tudja maradéktalanul lefedni az elmúlt évtizedek mobilitási igényekben, technológiai fejlődésben és közlekedési kultúrában bekövetkező változásait”, így emiatt például a motoros rollerekkel kapcsolatos szabályozás sem megfelelő.

A minisztérium az ősz folyamán szeretné bemutatni az új KRESZ terveit, amit utána bárki véleményezhet.

A Bethesda Gyermekkorház szerdai Facebook-bejegyzése is azt mutatja be, milyen fontos lenne a motoros rollerek szabályozása. 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. A kórház kiemelte a védőfelszerelések fontosságát, ugyanis elmondásuk szerint egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek érkezik hozzájuk komoly sérülésekkel. Csaknem minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Kezdőlap    Belföld    A motoros rollereket sem kíméli az új KRESZ-tervezet

változás

szabályozás

kresz

tiltás

tervezet

elektromos roller

építési és közlekedési minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Otthon Start : berobbant az otthonteremtési program, naponta több mint ezer hitelkérelem érkezett
Kormányinfó percről percre

Otthon Start : berobbant az otthonteremtési program, naponta több mint ezer hitelkérelem érkezett
Egy héten belül nyilvánosságra hozzák a nemzeti konzultáció kérdéseit, a kérdéseket októbertől postázzák – jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón, ahol közölték az Otthon Start első heti fő számait is. A Kormányinfó vendége Bóka János EU-miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő moderálja, újságírói kérdésekre is reagálnak.
 

Elemző: nem mindenki jut majd hozzá 10 százalékos önerővel az Otthon Start hitelhez

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt - közölte a varsói külügyminisztérium csütörtökön az X-en.
 

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Halálbüntetést kér Charlie Kirk gyilkosára a republikánusok erős embere

Halálbüntetést kér Charlie Kirk gyilkosára a republikánusok erős embere

Gyorsított eljárást és halálbüntetést kért Charlie Kirk konzervatív véleményvezér gyilkosára Ron DeSantis floridai kormányzó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bárkire ráomolhat, kész életveszély: szellemépület miatt rettegnek a festői kisvárosban

Bárkire ráomolhat, kész életveszély: szellemépület miatt rettegnek a festői kisvárosban

Évek óta áll Tatán, a Honvéd utcában egy romos, omlásveszélyes épület, ami nemcsak csúfítja a városképet, de a helyiek szerint bármikor életveszélyt okozhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 10:03
Jönnek a nemzeti konzultáció kérdései - Kormányinfó percről percre
2025. szeptember 11. 09:50
Védőoltás: fontos változás jön
×
×
×
×