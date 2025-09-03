Lázár János megszólalt a KRESZ-ről, fontos változásokat is említett

Gyilkosságnak tekinti az Árpád hídi gázolást – írta Facebook-oldalán Lázár János a készülő KRESZ-változások kapcsán. Ahogy fogalmazott, „aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit, vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör. Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas.”

Posztjában arról is szót ejtett, hogy a KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is.

„Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság, vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságát érintően a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kértük. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki. Abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérjük ki” – írta.