2025. szeptember 23. kedd Tekla
Simple idea to recycle a tennis ball to protect a car hook close up
Nyitókép: GettyImages/PicturePartners

Teniszlabda az autó hátulján? Meglepően hasznos oka van!

Infostart

Tévedés azt gondolni, hogy a vonóhorogra helyezett teniszlabda csak egy jópofa dísz, nagyon is hasznos feladata van.

Elsőre furcsának tűnhet, hogy valaki egy félbevágott teniszlabdát rak járműve vonógömbjére, valójában több szempontból is hasznos trükk – írja a vezess.hu.

Mint olvasható, egyrészt a vonóhorog gömbje gyakran meg van zsírozva, hogy csökkentsék a súrlódást vontatás közben, hiszen erre akad az utánfutó ellenpárja. Csakhogy ez a kenőanyag akkor is ott marad, amikor a vonóhorog éppen nincs használatban, és ilyenkor könnyen összekenheti a ruhánkat vagy lábunkat, ha hozzáérünk.

Másrészt pedig ha nincs semmilyen védőeszköz a gömbön, akkor egy idő után a zsír lekopik, eltűnik a vonóhorogról, ezáltal pedig akár rozsdásodásnak is indulhat, és nem lesz meg a megfelelő kenés vontatás közben.

Ezt a két problémát pedig egyszerűen orvosolja egy teniszlabda. Az autós szakportál megjegyzi, való igaz, hogy létezik gyári műanyag védősapka a vonóhorogra, de akik rendszeresen akasztanak valamit az autó mögé, azok tudják, hogy az a műanyag sapka egy idő után eltűnik vagy eltörik.

De ez még nem minden

A vonógömb kellemetlen magasságban helyezkedik el – aki egyszer belerúgott, az tudja, mennyire fájdalmas tud lenni. A gumírozott labda valamennyit tompít az ütésen, így kevésbé veszélyes a lábszárnak. Emellett a rikító színű labda fel is hívja a figyelmet a vonóhorogra, ami egy parkolóban akár meg is előzhet egy kellemetlen koccanást, hiszen a többi autós hamarabb észreveszi, hogy kiáll valami a kocsinkból.

A jelenséggel azonban már egyre kevesebbszer találkozik az utca embere – akárcsak a kazettás magnókkal –, hiszen manapság már szinte minden gyártó rejtett vonóhorgokat kínál autóihoz. Ezek gombnyomásra előpattannak a lökhárító mögül, aztán egy mozdulattal vissza lehet őket hajtani (vagy elektronikusan mozgatható) – írják.

