Az incidens mindössze három nappal azután történt, hogy pénteken három orosz H–101-es manőverező robotrepülőgép csapódott be Lengyelország délkeleti részén, közülük kettő közvetlenül a lengyel–szlovák határ közelében. Varsó nyílt orosz provokációnak minősítette a történteket, különösen azért, mert a rakéták éppen akkor csapódtak be, amikor Lengyelországban az Ukrajnát támogató országok, az úgynevezett „tettre készek koalíciója” tartott katonai gyakorlatot. A lengyelek a NATO segítségét kérték a légterük védelmének megerősítéséhez.

A katonai szövetség ennek részeként egy AWACS típusú légtérellenőrző repülőgépet vezényel Lengyelországba

– jelentette be Paweł Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes. Ez a kilenc méter átmérőjű radarkupolával felszerelt gép nagy távolságból képes a légi és tengeri térség megfigyelésére, emellett repülő parancsnoki központként is működik, így segíti a katonai műveletek összehangolását. A NATO 1982 óta használ ilyen gépeket, jelenleg 14 áll rendelkezésére.

A lengyel légvédelem további megerősítéséről szóló javaslatokat a jövő héten vitatják meg a NATO-tagállamok külügyminiszterei. Mark Rutte főtitkár eközben biztosította Varsót arról, hogy a szövetség Lengyelország területének minden egyes centiméterét meg fogja védeni.

A lengyel biztonsági aggodalmakat Donald Tusk miniszterelnök a hétfői pozsonyi V4-es miniszterelnöki csúcstalálkozón is hangsúlyozta.

A visegrádi országok vezetőit arra szólította fel, hogy a következő, általa kritikusnak nevezett hónapokban fokozzák Ukrajna támogatását az orosz agresszióval szemben.

Donald Tusk szerint a háború veszélyei már túlléptek Ukrajna határain, amit a pénteki lengyelországi rakétabecsapódások is bizonyítanak. A lengyel kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a következő hónapok még komolyabb fenyegetéseket hozhatnak, és országa nem akar egyedül szembenézni az orosz provokációkkal.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna támogatása nem pusztán érzelmi kérdés, hanem a térség országainak közös biztonsági érdeke. Szerinte mindenki számára az a legjobb megoldás, ha az orosz rakétákat még Ukrajna légterében megsemmisítik, mielőtt azok a NATO-tagállamok területét vennék célba.