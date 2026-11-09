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Az oroszok új internethálózatot építenek
Nyitókép: Getty Images / NicoElNino

Az ukrán szolgálatok szerint már bevetik Ukrajnában az „orosz Starlinket”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország már beveti az ország ellen saját, a Starlinkhez hasonló műholdas internet-rendszerét. A Rasszvet nevű hálózat segítségével az orosz drónok menet közben is adatokat kaphatnak, de rendszer egyelőre messze nem olyan fejlett, mint Elon Musk Starlinkje.

Az ukrán katonai hírszerzés tájékoztatása szerint Oroszország idén márciusban és júliusban összesen 32 műholdat állított pályára a Rasszvet-program keretében. Ez a rendszer az Elon Musk cégéhez tartozó Starlink orosz megfelelője: alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak biztosítanak adatkapcsolatot a földi felhasználóknak, köztük a katonai egységeknek és a drónoknak.

Valójában jelenleg azonban ég és föld a különbség az orosz és az amerikai rendszer között. A Rasszvet műholdjainak száma eltörpül Musk több mint 10 ezer műholdja mellett. A Rasszvet így még nem biztosít folyamatos lefedettséget Ukrajna felett. A kapcsolat csak akkor érhető el, amikor a műholdak áthaladnak az adott terület fölött. Egy kijevi biztonságpolitikai szakértő szerint azonban

már most naponta legalább két olyan időszak van, amikor több mint egy órán keresztül használható a műholdas összeköttetés.

Ez a drónháborúban különösen fontos. A jelenlegi gyakorlat szerint sok támadó drón előre beprogramozott útvonalon repül. A műholdas kapcsolat viszont lehetővé teszi, hogy a kezelők repülés közben módosítsák az útvonalat, reagáljanak a célpontok mozgására, vagy megpróbálják elkerülni az ukrán légvédelmet. A felderítő drónok közben valós időben továbbíthatják a megszerzett információkat.

Az ukrán katonai hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov szerint hosszabb távon a rendszer növelheti az orosz felderítő és támadó drónok hatékonyságát, és megnehezítheti az elfogásukat elektronikus hadviselési eszközökkel. Kijev ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hálózat jelenlegi kapacitása még nem elegendő a folyamatos kommunikációhoz. Viszont: Ukrajnának érdeke, hogy a fejlesztést úgy tálalja, hogy az a nyugat elleni biztonsági fenyegetésnek is tűnjön, mert így könnyebben juthat fegyverhez.

Moszkva közben stratégiai jelentőséget tulajdonít a fejlesztésnek. Az orosz Biztonsági Tanács szakértői pénteken sürgették a műholdak és a földi kommunikációs berendezések tömeggyártásának felgyorsítását. Érvelésük szerint a nyugati műholdas rendszerek, mindenekelőtt a Starlink, veszélyt jelenthetnek az államok politikai stabilitására.

Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban még zseninek nevezte Elon Muskot a Starlink létrehozásáért. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke viszont most élesen bírálta a milliárdost, amiért lehetővé teszi Ukrajna számára a rendszer használatát.

Oroszország az év végéig újabb műholdakat akar pályára állítani. A programot koordináló 1440-es Iroda nevű vállalat hosszabb távon több mint 900 műholdból álló hálózatot tervez, amelynek kereskedelmi szolgáltatásait 2027-ben indítaná el.

A teljes kiépítés azonban még éveket vehet igénybe. Ukrajna közben már szankciókat vezetett be a fejlesztésben részt vevő tíz vállalat ellen, és saját műholdas infrastruktúrájának kiépítését is gyorsítja.

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