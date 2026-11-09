Az ukrán szolgálatok szerint már bevetik Ukrajnában az „orosz Starlinket”

Az ukrán katonai hírszerzés tájékoztatása szerint Oroszország idén márciusban és júliusban összesen 32 műholdat állított pályára a Rasszvet-program keretében. Ez a rendszer az Elon Musk cégéhez tartozó Starlink orosz megfelelője: alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak biztosítanak adatkapcsolatot a földi felhasználóknak, köztük a katonai egységeknek és a drónoknak.

Valójában jelenleg azonban ég és föld a különbség az orosz és az amerikai rendszer között. A Rasszvet műholdjainak száma eltörpül Musk több mint 10 ezer műholdja mellett. A Rasszvet így még nem biztosít folyamatos lefedettséget Ukrajna felett. A kapcsolat csak akkor érhető el, amikor a műholdak áthaladnak az adott terület fölött. Egy kijevi biztonságpolitikai szakértő szerint azonban

már most naponta legalább két olyan időszak van, amikor több mint egy órán keresztül használható a műholdas összeköttetés.

Ez a drónháborúban különösen fontos. A jelenlegi gyakorlat szerint sok támadó drón előre beprogramozott útvonalon repül. A műholdas kapcsolat viszont lehetővé teszi, hogy a kezelők repülés közben módosítsák az útvonalat, reagáljanak a célpontok mozgására, vagy megpróbálják elkerülni az ukrán légvédelmet. A felderítő drónok közben valós időben továbbíthatják a megszerzett információkat.

Az ukrán katonai hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov szerint hosszabb távon a rendszer növelheti az orosz felderítő és támadó drónok hatékonyságát, és megnehezítheti az elfogásukat elektronikus hadviselési eszközökkel. Kijev ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hálózat jelenlegi kapacitása még nem elegendő a folyamatos kommunikációhoz. Viszont: Ukrajnának érdeke, hogy a fejlesztést úgy tálalja, hogy az a nyugat elleni biztonsági fenyegetésnek is tűnjön, mert így könnyebben juthat fegyverhez.

Moszkva közben stratégiai jelentőséget tulajdonít a fejlesztésnek. Az orosz Biztonsági Tanács szakértői pénteken sürgették a műholdak és a földi kommunikációs berendezések tömeggyártásának felgyorsítását. Érvelésük szerint a nyugati műholdas rendszerek, mindenekelőtt a Starlink, veszélyt jelenthetnek az államok politikai stabilitására.

Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban még zseninek nevezte Elon Muskot a Starlink létrehozásáért. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke viszont most élesen bírálta a milliárdost, amiért lehetővé teszi Ukrajna számára a rendszer használatát.

Oroszország az év végéig újabb műholdakat akar pályára állítani. A programot koordináló 1440-es Iroda nevű vállalat hosszabb távon több mint 900 műholdból álló hálózatot tervez, amelynek kereskedelmi szolgáltatásait 2027-ben indítaná el.

A teljes kiépítés azonban még éveket vehet igénybe. Ukrajna közben már szankciókat vezetett be a fejlesztésben részt vevő tíz vállalat ellen, és saját műholdas infrastruktúrájának kiépítését is gyorsítja.