A Kreml megszólalt az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokról

„Ami az elkövetkező napokban Abu-Dzabiban fog történni, az háromoldalú tárgyalás lesz Oroszország és Ukrajna között, az Egyesült Államok közvetítésével” – nyilatkozott.

Ami az európaiak jelenlétét illeti: önök tudják, hogy az amerikaiaknak megvannak a maguk kommunikációs csatornái az európaiakkal, és az ukránoknak is az európaiakkal. És úgy tűnik, kialakítják a saját koordinációs mechanizmusukat. De még egyszer ismétlem: háromoldalú tárgyalásokról van szó Abu-Dzabiban – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó szavaival kapcsolatban, hogy Ukrajna végeredményben „egy kissé más lesz”, az orosz elnök sajtótitkára kijelentette, hogy Ukrajna „földrajzi szempontból már egy más ország”, és aligha tagadhatja bárki is a terepen kialakult realitást.

Peszkov nem kívánt nyilatkozni Jared Kushner amerikai megbízottnak arról a javaslatáról, hogy az Oroszország-NATO tanácsot vegyék alapul az európai biztonsági rendszer megvitatásához.

Nem fogunk semmilyen modellt nyilvánosan megvitatni – mondta.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn Moszkvában üdvözölte amerikai hivatali partnere, Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyilatkozatát, amely szerint Abu-Dzabiban a szembenálló felek biztonsági garanciáinak biztosítása áll majd a középpontban.

Az orosz delegációt Abi-Dzabiban Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti. A küldöttség tagja lesz Szergej Rjabkov és Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes, valamint Igor Kosztyukov, a vezérkar (hírszerzési) főcsoportfőnökségének vezetője és helyettese, Jurij Zsigarlovszkij.

Az orosz, a kínai elnök és az amerikai elnök lehetséges találkozójával kapcsolatban Peszkov azt mondta, hogy Moszkva, Peking és Washington jelenleg véleménycserét folytat az APEC-csúcstalálkozón esetlegesen megrendezendő megbeszélés napirendjéről.

A legkülönbözőbb témák felmerülhetnek – mondta.