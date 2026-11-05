ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.32
usd:
321.64
bux:
0
2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Hackerpánik Európában: a boltok fagyasztói után most vérplazma-raktárakat támadtak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A szupermarketek hűtői után újabb célpontra csaptak le a hackerek: Franciaország vérplazma tárolóira. A kalózok három vérkészítményeket tároló hűtőraktárban próbálták meg veszélyesen magasra állítani a hőmérsékletet. A biztonsági rendszer azonban jól vizsgázott.

A francia vérellátó szolgálat, az EFS közlése szerint a készítményeit veszélyeztető hackertámadás hétfő éjszaka érte egyik, hűtőberendezéseket szállító partnere informatikai rendszerét. A hackerek ezen keresztül három, alvállalkozók által fenntartott franciaországi vérplazmaraktárban fértek hozzá a hűtőraktárak vezérléséhez, és rendkívül magasra állították a tárolási hőmérsékletet, illetve az automatikus leolvasztás határértékeit.

A vérplazmából készült anyagok különösen érzékenyek a hőmérséklet-ingadozásra, ezért a tárolási körülmények radikális változása akár teljes készletek megsemmisüléséhez is vezethetett volna.

A rendszer azonban időben jelezte a rendellenességeket. A riasztóberendezések észlelték a szokatlan beállításokat, a személyzet pedig még azelőtt közbe tudott lépni, hogy a készítmények tönkrementek volna. A plazmakészleteket biztonságos helyre szállították, illetve megfelelő körülmények között tárolták.

Az EFS hangsúlyozta: nem veszett kárba egyetlen vérkészítmény vagy laboratóriumi minta sem, és a támadásnak nem volt egészségügyi következménye. A vérgyűjtés, a feldolgozás és a kórházak ellátása zavartalanul folytatódik – tette hozzá.

A francia állami vérellátó több mint 1900 kórházzal áll kapcsolatban, és évente több mint egymillió beteg kezeléséhez biztosít vérkészítményeket.

A támadás azért különösen aggasztó, mert nem elszigetelt esetről van szó.

Az elmúlt napokban Európa-szerte szupermarketek hűtő- és fagyasztóberendezései manipulálták.

Belgiumban, Észtországban, Írországban, Finnországban, Luxemburgban, Hollandiában és Svédországban már hétfőn jelentettek problémákat, kedden pedig Olaszországban, Németországban, Romániában és Nagy-Britanniában is hasonló esetek történtek.

Egyes üzletekben a hűtőberendezések hőmérséklete elérte az 50 Celsius-fokot. Emiatt hatalmas mennyiségű élelmiszer vált fogyaszthatatlanná, a kár pedig összességében több millió euróra rúghat.

Franciaországban már októberben is hasonló támadássorozat történt: akkor akár hétszáz szupermarket hűtőberendezéseit vették át illetéktelenek, és távolról indították el a leolvasztási folyamatokat.

A mostani esetek közös jellemzője, hogy nem feltétlenül magukat az üzleteket vagy az egészségügyi intézményeket támadják meg, hanem az általuk használt berendezések beszállítóinak informatikai rendszereit. Ezeken keresztül jutnak be a hűtés vezérlését irányító rendszerekbe. A távolról felügyelhető, internetre kapcsolt eszközök ugyanis megfelelő biztonsági frissítések nélkül könnyen sebezhetővé válhatnak.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint az esetek nem tekinthetők elszigetelt incidenseknek. Az uniós kiberbiztonsági szervezetek sürgős egyeztetéseket folytatnak a tagállamok hatóságaival

egy közös válaszlépés előkészítéséről. Olaszországban már a kormány és a hírszerző szolgálatok is rendkívüli megbeszélést tartottak. Egyelőre nem tudni, ki áll a támadások mögött, és az elkövetők sem jelentkeztek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Hackerpánik Európában: a boltok fagyasztói után most vérplazma-raktárakat támadtak

franciaország

hacker

vérplazma

kiberbűnözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Recseg-ropog a szlovák kormánykoalíció

Recseg-ropog a szlovák kormánykoalíció

Felkavarta a szlovák belpolitikai életet a parlamenti többség körüli bizonytalanság. Az „átülések”, frakcióközi átrendeződések kapcsán Robert Fico miniszterelnök kijelentette, mindent meg kell tenni, hogy a jelenlegi választási ciklus rendes időben, 2027-ben érjen véget. Az ellenzéki pártok szerint a kormánykoalíció már elveszítette többségét, ezért előrehozott választást követelnek.
Ügynökakták: sorra reagálnak az érintett ismert emberek

Ügynökakták: sorra reagálnak az érintett ismert emberek

Megnyílt a Nyitott Akták online adatbázisa, amelyben mintegy 60 ezer, az állambiztonsági nyilvántartásban szereplő 6-os karton vált hozzáférhetővé. A nyilvánosságra került dokumentumokban több ismert közéleti és kulturális szereplő neve is felbukkant. Van, aki határozottan tagadja a beszervezését, más vállalja a múltját, és olyan is akad, aki szerint a róla szóló adatok félrevezetők.
 

Ügynökakták – Magyar Péter odaszúrt az egykori elitnek

VIDEÓ
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.05. csütörtök, 18:00
Sári Zsolt
a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezrével küldi el dolgozóit a legnagyobb svájci bank

Ezrével küldi el dolgozóit a legnagyobb svájci bank

Idén több mint 800 millió dollárral csökkentette a külső tanácsadókra és alvállalkozókra fordított kiadásait a UBS. A svájci nagybank azért tudta visszafogni a költségeit, mert már a végéhez közeledik a Credit Suisse integrációja, miközben a pénzintézet több ezer munkahelyet is megszüntetett a hatékonyság növelése érdekében, ebből csak idén 5500-at - írta meg a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi

Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi

A spanyolországi Asador Etxebarri nyerte el a világ legjobb éttermének járó címet a 2026-os rangsorban.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats vow to tackle high prices in Congress as Republicans seek answers for bruising midterms loss

Democrats vow to tackle high prices in Congress as Republicans seek answers for bruising midterms loss

Trump says it is "largely true" the Iran war was a factor in Republican losses, while senior party figures say the "real pain" of Americans was ignored.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 07:48
Recseg-ropog a szlovák kormánykoalíció
2026. november 4. 12:15
Amerikai félidős választások: Donald Trump meglepően békülékenyen gratulált nagy veresége után
×
×