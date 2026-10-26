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Former US President Barack Obama speaks during a campaign event with Michigan Democrats in Detroit, Michigan, US, on Saturday, Oct. 24, 2026. ObamaÂ pinned inflation and high prices on PresidentÂ Donald TrumpÂ and urged Democrats to get to the polls, especially for Senate hopefulÂ Abdul El-Sayed, in a final push as early voting started in the state Saturday. Photographer: Emily Elconin/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Emily Elconin/Bloomberg via Getty Images

Obama olyan hasonlattal támadta Trumpot, amelyre az elnök sem maradt adós a válasszal

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államokban folyó választási kampányban keményen beleszállt Donald Trumpba Barack Obama volt amerikai elnök. A jelenlegi Fehér Házi vezetés inkompetens és egy olyan háborúva vitte be az országot, amelyet senki sem akart. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.

Barack Obama volt amerikai elnök eddig jobbára kerülte, hogy véleményt mondjon az őt rendszeresen támadó Donald Trumpról. Most azonban – pártja jelöltjeit támogatva a félidős amerikai választásokon – nem fogta vissza magát.

Obama egy clevelandi gyűlésen megjegyezte: Trump második elnöki ciklusát „káosz, korrupció és kegyetlenség” jellemzi, és a mostani elnök „egy senki által nem kívánt iráni háborúba sodorta” az Egyesült Államokat. Trump visszavágott, és elődjét minden idők egyik legrosszabb elnökének nevezte.

Obama szombaton lépett először színpadra a novemberi félidős választások kampányában. A demokrata politikus azt mondta, az Egyesült Államok modern történelmében nem volt még példa ilyen mértékű hozzá nem értésre. Szerinte a Trump-kormányzat vezető tisztségviselői nem veszik komolyan a feladatukat.

Obama azzal is odaszúrt Trumpnak, hogy az elnököt jobban foglalkoztatja a Fehér Ház felújítása, mint az amerikaiak mindennapi problémái. „Inkább egy lakberendezési televíziós műsorban lenne a helye” – folytatta. A Fehér Házat szerinte olyan stílusban díszíti arannyal a mostani elnök, mintha Szaddám Huszein rendezett volna be benne egy amerikai éttermet.

Trump néhány órával később, egy georgiai kampányrendezvényen reagált. Azt mondta, Obama rossz elnök volt, és a saját politikai sikereit hangsúlyozta. Szerinte a Republikánus Párt az ő vezetésével vált erősebbé, és kétszer is legyőzte a demokratákat az elnökválasztáson. Trump azt is állította, hogy Obama egy üres teremben beszélt Michiganben, amit azonban a tudósítások nem igazoltak vissza.

A két politikus ugyanazon a napon tartott kampányrendezvényeket a két fontos csatatérállamban, Ohióban és Michiganben. Obama Ohióban Amy Acton kormányzójelöltet és Sherrod Brown szenátorjelöltet támogatta, Detroitban pedig Abdul El-Sayed demokrata szenátorjelölt mellett kampányolt.

Az ohiói kormányzóválasztás kampányában egy másik ügy is országos vitát váltott ki. A republikánus jelölt, Vivek Ramaswamy olyan hirdetést tett közzé, amelyben demokrata ellenfele, Amy Acton édesanyja szerepel. Acton azt mondta, tizenkét éves kora óta nem beszélt az anyjával, miután a mostohaapját nemi erőszakkal vádolták meg. A hirdetés a republikánusokat is megosztotta, Obama pedig úgy vélte, az ilyen kampányfogások még durvábbá teszik az amerikai politikai közbeszédet.

A novemberi félidős választásokon a választók a kongresszusi és szenátusi helyek egy részéről döntenek. Az eredmény meghatározhatja, mennyire tudja Trump a hátralévő elnöki ciklusában keresztülvinni a programját. A demokraták számára Obama kampányszereplése azért is fontos, mert a volt elnök továbbra is az egyik legismertebb és legnépszerűbb politikusuk, aki képes mozgósítani a párt szavazóit.

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