Obama olyan hasonlattal támadta Trumpot, amelyre az elnök sem maradt adós a válasszal

Barack Obama volt amerikai elnök eddig jobbára kerülte, hogy véleményt mondjon az őt rendszeresen támadó Donald Trumpról. Most azonban – pártja jelöltjeit támogatva a félidős amerikai választásokon – nem fogta vissza magát.

Obama egy clevelandi gyűlésen megjegyezte: Trump második elnöki ciklusát „káosz, korrupció és kegyetlenség” jellemzi, és a mostani elnök „egy senki által nem kívánt iráni háborúba sodorta” az Egyesült Államokat. Trump visszavágott, és elődjét minden idők egyik legrosszabb elnökének nevezte.

Obama szombaton lépett először színpadra a novemberi félidős választások kampányában. A demokrata politikus azt mondta, az Egyesült Államok modern történelmében nem volt még példa ilyen mértékű hozzá nem értésre. Szerinte a Trump-kormányzat vezető tisztségviselői nem veszik komolyan a feladatukat.

Obama azzal is odaszúrt Trumpnak, hogy az elnököt jobban foglalkoztatja a Fehér Ház felújítása, mint az amerikaiak mindennapi problémái. „Inkább egy lakberendezési televíziós műsorban lenne a helye” – folytatta. A Fehér Házat szerinte olyan stílusban díszíti arannyal a mostani elnök, mintha Szaddám Huszein rendezett volna be benne egy amerikai éttermet.

Trump néhány órával később, egy georgiai kampányrendezvényen reagált. Azt mondta, Obama rossz elnök volt, és a saját politikai sikereit hangsúlyozta. Szerinte a Republikánus Párt az ő vezetésével vált erősebbé, és kétszer is legyőzte a demokratákat az elnökválasztáson. Trump azt is állította, hogy Obama egy üres teremben beszélt Michiganben, amit azonban a tudósítások nem igazoltak vissza.

A két politikus ugyanazon a napon tartott kampányrendezvényeket a két fontos csatatérállamban, Ohióban és Michiganben. Obama Ohióban Amy Acton kormányzójelöltet és Sherrod Brown szenátorjelöltet támogatta, Detroitban pedig Abdul El-Sayed demokrata szenátorjelölt mellett kampányolt.

Az ohiói kormányzóválasztás kampányában egy másik ügy is országos vitát váltott ki. A republikánus jelölt, Vivek Ramaswamy olyan hirdetést tett közzé, amelyben demokrata ellenfele, Amy Acton édesanyja szerepel. Acton azt mondta, tizenkét éves kora óta nem beszélt az anyjával, miután a mostohaapját nemi erőszakkal vádolták meg. A hirdetés a republikánusokat is megosztotta, Obama pedig úgy vélte, az ilyen kampányfogások még durvábbá teszik az amerikai politikai közbeszédet.

A novemberi félidős választásokon a választók a kongresszusi és szenátusi helyek egy részéről döntenek. Az eredmény meghatározhatja, mennyire tudja Trump a hátralévő elnöki ciklusában keresztülvinni a programját. A demokraták számára Obama kampányszereplése azért is fontos, mert a volt elnök továbbra is az egyik legismertebb és legnépszerűbb politikusuk, aki képes mozgósítani a párt szavazóit.