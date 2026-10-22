Donald Trump vs. sajtó: az elnök kiebrudalná az újságírókat a Fehér Házból, medencét építene a helyükre

A Fehér Ház sajtószobáját is átépíttetné Donald Trump amerikai elnök: a New York Times című lap jelentése szerint kitiltaná az újságírókat, és inkább úszómedencét alakíttatna ki a jelenleg sajtótájékoztatókra használt teremben.

A helyi idő szerint kedden megjelent cikkében a Fehér Házban dolgozó forrásokra hivatkozva a lap arról írt, hogy Trump egy augusztusi értekezleten vetette fel az Ovális Irodában az akkori sajtótitkárának, Karoline Leavittnek, hogy

eltávolíthatnák a sajtó munkatársait a James S. Brady egykori fehér házi szóvivőről elnevezett sajtóteremből, és a helyén visszaállíthatnák az egykori úszómedencét.

Több forrás szerint az elnök ezután még több alkalommal is megemlítette a javaslatot Leavittnek, aki azonban már nem tudott intézkedni az ügyben, mert augusztus 27-én távozott a Fehér Házból.

A Wall Street Journal pár hete arról írt, hogy Donald Trump már első, 2017 és 2021 közötti elnöki ciklusa alatt eljátszott annak gondolatával, hogy a sajtó munkatársait teljesen kizárná a Fehér Házból. Szeptember végén a Truth Social oldalára kitett egy fotómontázst, amelyen a jelenlegi sajtószoba és egy impozáns úszómedence látható. Azt egyelőre nem tudni, hogy konkrét tervek vannak-e már az átépítésre.

A Fehér Ház sajtószobájának helyén egykor valóban volt úszómedence, amelyet Franklin Roosevelt használt egészségügyi okokból.

A területen Richard Nixon elnöksége idején alakították ki a sajtótermet, melynek szomszédos irodahelyiségében dolgozhatnak jelenleg a Fehér Házba akkreditált újságírók.

Donald Trump szeptemberben egy elnöki rendelettel kitiltotta a CNN, a Politico és az MS Now újságíróit a Fehér Házból. Arra hivatkozott, hogy ezek a médiumok szerinte „hamis híreket, kitalációt és hazugságokat” terjesztenek. Dél-Karolina szövetségi bírósága ezt követően blokkolta a rendelet végrehajtását, és egyelőre visszaengedték a három szóban forgó sajtóorgánum újságíróit.