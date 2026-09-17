Ádáz keltákkal néz szembe a Ferencváros – sport a tévében

A szeptember 17-i, csütrörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló, Celtic-Ferencváros
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam
Sport 2
18.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Wisla Plock-Melsungen
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Montpellier-Barcelona
Eurosport 1
13.35: Kerékpár, Abruzzói körverseny, férfiak, 3. szakasz
16.20: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 2. szakasz
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 1. nap
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Getafe
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Villarreal
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, Manchester City-Norwich City