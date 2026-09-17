Ádáz keltákkal néz szembe a Ferencváros – sport a tévében

Egyebek mellett a nyugdíjkorhatár a várható élettartammal való összekapcsolását és a nők korábbi nyugdíjba vonulásának korlátozását javasolja az OECD nyáron publikált országjelentése. Farkas András nyugdíjszakértő szerint van, ami bevezetendő, és van, ami felháborító az ajánlások közül. Az InfoRádiónak beszélt a részletekről.