ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.28
usd:
317.43
bux:
154213.61
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros játékosa (b2) büntetőből gólt szerez a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Noah visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. július 30-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Ádáz keltákkal néz szembe a Ferencváros – sport a tévében

Infostart / MTI

Tartogat még a csütörtök spanyol labdarúgó-bajnokságot, kézi bl-t, kerékpárt, és sok más egyebet is.

A szeptember 17-i, csütrörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló, Celtic-Ferencváros

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam

Sport 2

18.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Wisla Plock-Melsungen

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Montpellier-Barcelona

Eurosport 1

13.35: Kerékpár, Abruzzói körverseny, férfiak, 3. szakasz

16.20: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 2. szakasz

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 1. nap

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Getafe

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Villarreal

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, Manchester City-Norwich City

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Ádáz keltákkal néz szembe a Ferencváros – sport a tévében

labdarúgás

kézilabda

ferencváros

kerékpár

európa-liga

lósport

sportközvetítés

sport a tévében

celtic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet

Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet
A Gyurcsány-kormány érdemben nem foglalkozott a politikai tiltakozással, és már előkészítés alatt állt a viztdíj bevezetése és az államreform is. Húsz éve tette közzé a Magyar Rádió az őszödi beszédet.
 

Videón Magyar Péter tekerése a kormányülésre, bejelentett ezt-azt

Napokon belül kinyit a Terror Háza, van időpont is

Október 23-án jön az újabb Békemenet

MÁV: személycserékről döntött Vitézy Dávid

Egyelőre marad a kamatstop

Hat újabb ügyben tesz feljelentést Tanács Zoltán minisztériuma

Úttörő érvek a szakértőtől: legyen átmenetileg 64 év a nyugdíjkorhatár!

Úttörő érvek a szakértőtől: legyen átmenetileg 64 év a nyugdíjkorhatár!

Egyebek mellett a nyugdíjkorhatár a várható élettartammal való összekapcsolását és a nők korábbi nyugdíjba vonulásának korlátozását javasolja az OECD nyáron publikált országjelentése. Farkas András nyugdíjszakértő szerint van, ami bevezetendő, és van, ami felháborító az ajánlások közül. Az InfoRádiónak beszélt a részletekről.
VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kvantumszámítógépet épít az európai nagyhatalom - Az Atomenergia-bizottság beszáll a projektbe

Kvantumszámítógépet épít az európai nagyhatalom - Az Atomenergia-bizottság beszáll a projektbe

Közös szoftverfejlesztésbe kezd az Alice & Bob kvantuminformatikai startup és a francia Atomenergia-bizottság (CEA) a kvantumszámítógépek és a hagyományos szuperszámítógépek együttes használatának biztosítására. A projekt célja, hogy megelőzzék az Nvidia CUDA platformjához hasonló szoftvermonopólium kialakulását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos változás lépett életbe a vidéki kórházban: erre számíthatnak mostantól a betegek

Fontos változás lépett életbe a vidéki kórházban: erre számíthatnak mostantól a betegek

Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens 'serious tariffs' on EU over proposal to make Canada 'associate member'

Trump threatens 'serious tariffs' on EU over proposal to make Canada 'associate member'

"I think it's laughable," Trump said, when asked about the Canada-EU proposal. The Canadian prime minister is speaking at the European Parliament today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 07:05
Gyönyörködjön Szoboszlai-bombákban! – Videó
2026. szeptember 16. 13:06
Messi mégis játszik még az argentin válogatottban
×
×