Karácsony Gergely szerint óriási esély egy olimpia, Gyulay Zsolt dátumot is megjelölt

Budapest fejlesztése és fejlődése szempontjából is hatalmas esélyt kínálhatna egy olimpia megrendezése. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Marketingszám itt idei rendezvényén beszélt.

„Ha lenne Budapesten olimpia, akkor annak a Dunáról kell szólnia. Nem csak azért, mert ott vannak sportlétesítményeink, hanem egyszerűen ennek a városnak az identitása, a nemzetközi kapcsolódásai nagyon szépen elmesélhetőek a Dunán keresztül”

– hangsúlyozta a főpolgármester.

Kiemelte, hogy a Szajna vízminőségének a javítása volt az egyik legnagyobb projekt Párizsban, de szerinte a Duna vízminősége jobb is, mint a Szajnáé.

„Én nem tudok olyan dolgot mondani, amire Budapesten ne lenne az olimpiától függetlenül is szükség”

– mutatott rá.

„A kérdés úgy merül föl, hogyha már fejlesztjük a várost, vannak sportlétesítményeink, akkor hogy lehetünk olyan lúzerek, hogy nem pályázunk be az olimpiára. Tehát szerintem vágjunk bele” – tette hozzá Karácsony Gergely.

A kerekasztal beszélgetésen Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Budapest a 2036-os vagy a 2040-es nyári játékok rendezési jogáért harcolhatna.

„A Magyar Olimpiai Bizottság hosszú idő óta tartó munkája és a fővárosnak a történelmi lehetősége találkozik”

– emelte ki Gyulay Zsolt.

Majd hozzátette: teljesen megváltozott a kiválasztási folyamat, most az olimpiát igazítják a városfejlesztéshez, és nem pedig egy nagyon meghatározott, szigorú keretek között mondják meg, hogy milyen olimpiára van szükség.

„Budapest és Magyarország óriási lehetősége, hogy tudnánk egy olyan olimpiát rendezni, s közben rendeznénk Budapest és az ország nagy ügyeit. Olyan fejlesztéseket csinálhatnánk, amiket már régen meg kellett volna valósítani, és az olimpia erre lehetőséget ad. Ha megnézzük a történelmet, hogy Budapest mikor fejlődött, azt látjuk, hogy csak közös nemzeti ügy és közös összefogás kellett ahhoz, hogy valami nagyot ugorjunk” – hangsúlyozta a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Olimpiáért Mozgalom kuratóriumának elnöke, a Budapesti Értéktőzsde korábbi vezetője nemzeti ügynek nevezte a budapesti olimpia megrendezésének kérdését, amelyet csak a négyéves politikai ciklusokon átívelő fejlesztésekkel lehet sikerre vinni.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.