Tarr Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte: az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetése, és ebbe „esett bele” a Terror Háza Múzeum is a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány intézményeként.

Ennek következménye az, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását „termináltuk” – tette hozzá a politikus.

Tarr Zoltán elmondta, az elmúlt években megfogalmazott értékelések alapján úgy ítélték meg, hogy a kiállítást érdemes szakmailag átvilágítani, és ezért is kérték fel a feladatra az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetet.

Az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, amelyről még nem tudni pontosan, meddig tart – közölte a miniszter.