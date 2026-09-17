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Rendőrségi közúti ellenõrzés Debrecenben 2026. június 15-én. Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart június 15-tõl a rendõrség. A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenõrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedõ jármûvezetők kiszűrésére.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Öregek a kocsik, zöld gyorsrazzia jön az utakon

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Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet.

Kivonul a hatóság az utakra, egyes autókat műszaki vizsgára küldhetnek – írja a Vezess.hu.

Ami a részleteket illeti, idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI). Az Európai Mobilitási Hét részeként végzett ellenőrzések célja a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.

A KTI azt írta, az akció keretében a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden.

Az ellenőrzésen a tulajdonosok megismerhetik az autójuk valódi állapotát. A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező autókat meghatározott időn belül elvégzendő, időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálatra küldik.

Az akció legfőbb célkitűzése, hogy átfogó kép legyen a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsiállomány károsanyag-kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlagéletkort, erózió mértékét.

A tavalyi mérés során a vizsgált 456 autóból 80,3 százalék, a 296 kisteherautóból 86,5 százalék, a 29 teherautóból 89,7 százalék felelt meg a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek.

Magyarországon a személyautó-állomány átlagéletkora 2025 végére 16,5 évre emelkedett. Mivel a régebbi gépjárműveket enyhébb környezetvédelmi normák alapján gyártották, a magasabb átlagos életkor, és az ezzel összefüggő alkatrészkopás nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékhez.

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Az EU kitiltja a gyerekeket a közösségi médiából

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