Elfogadta az amerikai kongresszus az Oroszország elleni újabb szankciókat – Indiának és Kínának fájhat a legjobban

Az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot, amely az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi.

A képviselőház szerdán 262 igen és 159 nem szavazattal fogadta el a jogszabályt, amelyet a szenátus már augusztusban nagy többséggel jóváhagyott. A törvény Donald Trump elnök elé kerül aláírásra.

A jogszabály felhatalmazza Trumpot, hogy akár 100 százalékos büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók öt legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő öt országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A célba vehető országokat 180 naponta újra meghatároznák.

A rendelkezés különösen Kínát és Indiát érintheti, mert jelentős mennyiségű orosz kőolajat vásárolnak.

A jogszabály emellett újabb szankciókat irányoz elő Oroszországgal szemben, egyebek között az energia- és hadiipar, valamint az olajszállításra használt árnyékflotta ellen.

A törvény meghosszabbítaná az Iránnal szembeni szankciókat is.

A szankciók között szerepel az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Hasonló intézkedések vonatkozhatnak egyes orosz pénzügyi intézményekre.

A képviselőházi szavazáson 58 demokrata csatlakozott a republikánusok többségéhez, miközben hét republikánus ellenezte a jogszabályt.

A demokraták egy része azért kifogásolta a törvényt, mert szerintük túlságosan széles vámkivetési jogkört ad Trumpnak, miközben nem garantálja új Oroszország elleni szankciók alkalmazását.

A törvényjavaslatot a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és csaknem másfél évvel a benyújtása után jutott el az elfogadásig.

Az ukrán vezetés üdvözölte a kongresszusi döntést. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a lépés megfelelő válasz Oroszország politikájára.