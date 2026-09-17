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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter esetleges megbüntetéséről is szó volt a Házbizottság ülésén

Infostart / MTI

Hétfőtől háromhetes munkarendre tér át a parlament, jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az Országgyűlés. Mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik.

A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi hatvanról egyaránt kilencven percre nő. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően azt mondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.

A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál (Fidesz-KDNP), aki a mandátumáról lemondott Lázár János (Fidesz) helyét veszi át.

Hallerné Nagy Anikó hangsúlyozta, Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatást adott arról, hogy az Országgyűlés megtette a szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a kerekesszékes képviselő számára biztosítsák a megfelelő munkakörülményeket.

Az eskütétel után az Országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját.

A képviselők megtárgyalják még

  • az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló,
  • az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő,
  • a magyar építészetről szóló,
  • az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével,
  • valamint közúti közlekedéssel összefüggő, illetve
  • az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket és módosító javaslatokat.
Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté (Fidesz), Panyi Miklós (Fidesz) és Pócs János (Fidesz) mentelmi ügyében is döntenie kell.

A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre.

Szeptember 28-án, hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek.

Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-ról az Országgyűlés az október 12-i ülésen emlékezik meg.

Az alelnök az MTI kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: a házbizottságban a felsoroltak mellett még a személyes érintettség és a szemléltetés kérdéséről cseréltek eszmét. Ennek során valamennyi frakció és az Országgyűlés alelnökei is lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék álláspontjukat.

Hozzátette, Forsthoffer Ágnes a bizottság tagjaival ismertette Rétvári Bence hozzá írt levelét, amelyben

a KDNP frakcióvezetője kezdeményezte, hogy a házelnök büntesse meg Magyar Péter miniszterelnököt.

Az ellenzéki politikus ezt azzal indokolta, hogy a kormányfő a hétfői plenáris ülésen „tiltott szemléltetést használt, amikor egy iratot az ellenzéki padsorok felé hosszan a magasba emelt”. A kereszténydemokrata képviselő azt is nehezményezte, hogy amikor felszólalt, akkor a miniszterelnök odament hozzá, „megjegyzéseket tett, az asztalomon papírokat rendezgetett”.

Hallerné Nagy Anikó arról is beszélt, hogy szintén szóba került a korábban közte és Balla György (Fidesz) között lezajlott, a személyes érintettségről és az ülésvezetés kritizálásáról szóló vita.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter esetleges megbüntetéséről is szó volt a Házbizottság ülésén

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