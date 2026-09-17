Magyar Péter esetleges megbüntetéséről is szó volt a Házbizottság ülésén

A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi hatvanról egyaránt kilencven percre nő. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően azt mondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.

A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál (Fidesz-KDNP), aki a mandátumáról lemondott Lázár János (Fidesz) helyét veszi át.

Hallerné Nagy Anikó hangsúlyozta, Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatást adott arról, hogy az Országgyűlés megtette a szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a kerekesszékes képviselő számára biztosítsák a megfelelő munkakörülményeket.

Az eskütétel után az Országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját.

A képviselők megtárgyalják még

az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló,

az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő,

a magyar építészetről szóló,

az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével,

valamint közúti közlekedéssel összefüggő, illetve

az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket és módosító javaslatokat.

Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté (Fidesz), Panyi Miklós (Fidesz) és Pócs János (Fidesz) mentelmi ügyében is döntenie kell.

A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre.

Szeptember 28-án, hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek.

Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-ról az Országgyűlés az október 12-i ülésen emlékezik meg.

Az alelnök az MTI kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: a házbizottságban a felsoroltak mellett még a személyes érintettség és a szemléltetés kérdéséről cseréltek eszmét. Ennek során valamennyi frakció és az Országgyűlés alelnökei is lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék álláspontjukat.

Hozzátette, Forsthoffer Ágnes a bizottság tagjaival ismertette Rétvári Bence hozzá írt levelét, amelyben

a KDNP frakcióvezetője kezdeményezte, hogy a házelnök büntesse meg Magyar Péter miniszterelnököt.

Az ellenzéki politikus ezt azzal indokolta, hogy a kormányfő a hétfői plenáris ülésen „tiltott szemléltetést használt, amikor egy iratot az ellenzéki padsorok felé hosszan a magasba emelt”. A kereszténydemokrata képviselő azt is nehezményezte, hogy amikor felszólalt, akkor a miniszterelnök odament hozzá, „megjegyzéseket tett, az asztalomon papírokat rendezgetett”.

Hallerné Nagy Anikó arról is beszélt, hogy szintén szóba került a korábban közte és Balla György (Fidesz) között lezajlott, a személyes érintettségről és az ülésvezetés kritizálásáról szóló vita.