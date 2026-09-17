Magyar Péter esetleges megbüntetéséről is szó volt a Házbizottság ülésén

A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi hatvanról egyaránt kilencven percre nő. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően azt mondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.
A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál (Fidesz-KDNP), aki a mandátumáról lemondott Lázár János (Fidesz) helyét veszi át.
Hallerné Nagy Anikó hangsúlyozta, Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatást adott arról, hogy az Országgyűlés megtette a szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a kerekesszékes képviselő számára biztosítsák a megfelelő munkakörülményeket.
Az eskütétel után az Országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját.
A képviselők megtárgyalják még
- az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló,
- az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő,
- a magyar építészetről szóló,
- az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével,
- valamint közúti közlekedéssel összefüggő, illetve
- az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket és módosító javaslatokat.
Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté (Fidesz), Panyi Miklós (Fidesz) és Pócs János (Fidesz) mentelmi ügyében is döntenie kell.
A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre.
Szeptember 28-án, hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek.
Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-ról az Országgyűlés az október 12-i ülésen emlékezik meg.
Az alelnök az MTI kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: a házbizottságban a felsoroltak mellett még a személyes érintettség és a szemléltetés kérdéséről cseréltek eszmét. Ennek során valamennyi frakció és az Országgyűlés alelnökei is lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék álláspontjukat.
Hozzátette, Forsthoffer Ágnes a bizottság tagjaival ismertette Rétvári Bence hozzá írt levelét, amelyben
a KDNP frakcióvezetője kezdeményezte, hogy a házelnök büntesse meg Magyar Péter miniszterelnököt.
Az ellenzéki politikus ezt azzal indokolta, hogy a kormányfő a hétfői plenáris ülésen „tiltott szemléltetést használt, amikor egy iratot az ellenzéki padsorok felé hosszan a magasba emelt”. A kereszténydemokrata képviselő azt is nehezményezte, hogy amikor felszólalt, akkor a miniszterelnök odament hozzá, „megjegyzéseket tett, az asztalomon papírokat rendezgetett”.
Hallerné Nagy Anikó arról is beszélt, hogy szintén szóba került a korábban közte és Balla György (Fidesz) között lezajlott, a személyes érintettségről és az ülésvezetés kritizálásáról szóló vita.