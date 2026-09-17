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Kovács Levente az InfoRádió Aréna című műsorában. 2026.09.16.
Nyitókép: InfoRádió

Kovács Levente az Arénában: volna kulcs az AI használatához

Infostart / InfoRádió

A mesterséges intelligencia használatának előretörése számos visszaélésre is módot ad. Ennek etikai hátteréről és lehetséges következményeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke.

Kovács Levente leszögezte: ők nem tiltják az AI használatát, hiszen a hallgató később a nagyvilágban, az életében is használni fogja.

„Mi magunk is használjuk, mert pont gyorsítani akarok a különböző lehetőségeimen. A kérdés az, hogy megértettem-e mivel jár a használata”

– hangsúlyozta a rektor.

Hozzátette: ha az AI valami butaságot csinál, és én ráhagyatkozom, mert nincs meg a saját szaktudásom, akkor komoly problémákat okozhatok a teljes társadalmamnak, és akkor ne is beszéljünk még életekről. Ezt ki kell tudni szűrni.

„Tehát nálunk nem az a kérdés egyébként, hogy a hallgató használhatja-e vagy sem. Használja, örülünk neki, értse meg, és ha rosszul használta, akkor a büntetési oldal az magasabb legyen” – fogalmazott.

A rektor egy példát is említett: az ember nem szeret lopni, nem arra vagyunk determinálva, hogy eltulajdonítsunk valamit. De ha valaki ilyet csinál, azt a társadalom bünteti.

„Az AI-t ne azért használd, hogy átverj valakit, próbáld meg etikusan használni. Ha ezt megérted, akkor versenyképes lettél a társadalom számára”

– mondta Kovács Levente.

Kifejtette: ha mindezt etikátlanul tetted, akkor a büntetés se maradjon el.

A teljes interjút alább meghallgathatja és megnézheti.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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