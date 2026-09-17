Átlépheti a két eurós határt a gázolaj ára Szlovákiában

A kormány a megbeszélésen arra kérte a vállalatot, hogy az árképzésben továbbra is legyen visszafogott – tette hozzá a vezérigazgató, megjegyezve, hogy a finomító további megadóztatásáról nem tárgyaltak. Gabriel Szabó rámutatott: a Slovnaft felelős árképzését igazolja, hogy a V4-es országok közül Szlovákiában a második legalacsonyabbak az üzemanyagárak, és az ország az uniós összehasonlítás élmezőnyében szerepel a kedvezőbb árak tekintetében.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a piaci árakba történő bármilyen beavatkozás torzítaná a versenyt, ami vagy az import elmaradásához, vagy üzemanyagturizmushoz vezetne.

A MOL-csoporthoz tartozó Slovnaft vezetője az olajpiaci nehézségekről is beszélt. Elmondta, bár tájékozódtak az alternatív szállítási lehetőségekről, az Északi-tenger térségéből, az Egyesült Államokból vagy a Közel-Keletről érkező olajra hordónkénti 20–30 dolláros – átszámítva 17–26 eurós – felárat számítanának fel, ráadásul a szállítás csak év végére esne. Szabó ugyanakkor biztosított arról, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába és Magyarországra irányuló nyersolajszállítás jelenleg nincs veszélyben.

A kialakult helyzet miatt a szlovák ellenzék azonnali bírálattal illette a kormányt Július Jakab, a Szlovákia Mozgalom képviselője arra emlékeztetett, hogy Robert Fico miniszterelnök még a hétvégén is a benzin- és gázolajárak problémájának megoldását ígérte, a szerdai kabinetülés azonban semmilyen konkrét intézkedést nem hozott.

Az ellenzéki politikus szerint a kormány elkötelezte magát az ígéretei mellett, és bár a Slovnaft állítólag olcsó orosz kőolajat dolgoz fel, ebből a lakosság semmit sem érzékel a mindennapokban. Jakab felvetette a finomító jelentősebb megadóztatásának lehetőségét is.

Hasonlóan nyilatkozott Karol Galek, a liberális Szabadság és Szolidaritás képviselője is, aki hangsúlyozta: pártja már több mint egy éve szorgalmazza a jövedéki adók és az általános forgalmi adó csökkentését. Példaként Lengyelországot említette, ahol az adómérsékléseknek köszönhetően a legalacsonyabbak az üzemanyagárak a visegrádi régióban.

Az ellenzék szerint ezek az intézkedések nemcsak a lakosság pénztárcáját kímélnék meg, hanem azt is megakadályoznák, hogy a vállalkozók elmeneküljenek az országból, a kormány azonban álláspontjuk szerint eddig semmit sem tett az ügyben.