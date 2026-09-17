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Gyurcsány Ferenc, DK elnöke a színházak finanszírozásáról szóló törvény vitáján az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 24-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet

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A Gyurcsány-kormány érdemben nem foglalkozott a politikai tiltakozással, és már előkészítés alatt állt a viztdíj bevezetése és az államreform is. Húsz éve tette közzé a Magyar Rádió az őszödi beszédet.

2006 május 26-án az MSZP-frakció Balatonőszödön ült össze, itt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a tavaszi választás után szavai megválogatása nélkül arról beszélt, hogy rosszul kormányoztak, meghamisították a költségvetési számokat és folyamatosan hazudtak az embereknek.

Az erről szóló hangfelvételt a Magyar Rádióban este közzétették, a Kossuth téren pedig azonnal ezrek gyűltek össze, hogy Gyurcsány Ferenc és a kormány azonnali távozását követelje, de mivel ez nem történt meg, az események kulminálódtak, hetekig, hónapokig tartó utcai demonstrációk vették kezdetüket, tüntetők egy csoportja a tévészékházba is bejutott és dúlt, október 23-án pedig rendőri lovasrohammal verték szét a jobboldali megemlékezést az Astorián.

A kormányzattal kapcsolatos jegyzőkönyvek titkosságával kapcsolatban most, a 20. évfordulón tett bejelentést Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök, közölve, nyilvánosságra hozzák a 2006-os év augusztusától novemberig készült valamennyi, eddig nem hozzáférhető jegyzőkönyvet. Hogy miről volt szó például az első tüntetés után 3 nappal a kormányülésen, azt eredetileg 2006. szeptember 20-án ötven évre titkosították. Itt olvasható nyilvánosan.

A Tisza-kormány által most nyilvánosságra hozott akkori kormányülés-jegyzőkönyvekből a hvg.hu cikke szerint kiderül, hogy a kialakult politikai válsággal a Gyurcsány-kormány érdemben nem foglalkozott, viszont a kabinet kitartott a korábban meghirdetett reformtervei mellett. Az iratokból a Tisza-kormány értékelése szerint kiderül, hogy 2006 őszén a Gyurcsány-kormány asztalán „már előkészítés alatt állt 2006 őszén a vizitdíj bevezetése, ahogyan az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform, és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai is".

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Kezdőlap    Belföld    Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet

gyurcsány ferenc

őszödi beszéd

magyar péter

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Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet

Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet
A Gyurcsány-kormány érdemben nem foglalkozott a politikai tiltakozással, és már előkészítés alatt állt a viztdíj bevezetése és az államreform is. Húsz éve tette közzé a Magyar Rádió az őszödi beszédet.
 

Videón Magyar Péter tekerése a kormányülésre, bejelentett ezt-azt

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Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
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