Orbán Viktor felfedte a Fidesz stratégiáját

A Blikk.hu-n megjelent, korábban felvett videóban a volt miniszterelnök a Lendvay utcai Fidesz-székházban berendezett új irodákat és a Fidesz elnökségi üléseknek fenntartott tárgyalót is megmutatta. Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz konstruktív ellenzék, de az a kérdés, hogy kihez konstruktív.

„Mi nem a kormányhoz vagyunk lojálisak, mi nem a kormányhoz vagyunk konstruktívak, nem a kormánnyal akarunk konstruktívan együttműködni. Mi az országhoz vagyunk lojálisak, az emberekhez vagyunk lojálisak, és konstruktívan együttműködünk az emberekkel” – jelentette ki.

A Tisza-kormány által korrupciós ügyekben indított eljárásokról azt mondta: ezeknek egy csoportja politikai indíttatású, ami mögött semmilyen korrupció, visszaélés nincs, mégis megindítják őket, szerinte azért, hogy "megpróbálják félreállítani a nemzet érzelmű", "a nemzet érdekében harcot vállaló politikusokat". Politikai akciónak nevezte a Fradi "sanyargatását" is, utalva a Fradiváros-projekt ügyében indult vizsgálatra.

Orbán Viktor, aki a választás után lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, arról is beszélt, hogy nem hiányzik neki a parlament, mert szerinte "ez nem parlament". A parlament az hely, ahol a nép választott képviselői ellenőrzik a kormányt, de most a miniszterelnök uralni akarja a parlamentet - értékelt.