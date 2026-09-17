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A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Kezdődik az Európa-liga-menetelés: kétarcú csapat ellen játszik este a Ferencváros

Infostart

A Ferencváros a Juventusszal és az AC Milannal is játszik majd, de ma este a Celtic Parkban, a Brit-szigetek első számú zöld-fehér csapata ellen kezdi meg őszi Európa-liga-szereplését. Biztató: remek a Fradi selejtezős idegenbeli mérlege. Kevésbé biztató: a két csapat legutóbbi két egymás elleni meccsét a skótok nyerték, igaz, már öt éve.

Ez utóbbiból nyilván nem lehet kiindulni, alig maradt hírmondó az akkori szereplők közül. A Ferencvároshoz hasonlóan a Celtic is folyamatosan, szinte évről évre alaposan megújítja a keretét. A tavasz végén, a nyár elején kérdés volt, hogy a Budapestről távozó Robbie Keane átveszi a glasgow-i csapatot, de a vezetőség akkor úgy döntött, maradjon inkább a 74 éves Martin O’Neill a poszton.

Az 1980-as évek végén a Nottingham Forest játékosaként kétszeres BEK-győztes egykori északír válogatott menedzserként jóval túljár az ezredik mérkőzésén, ezeknek több mint a negyedét pedig a Celtic élén töltötte, de az igazán nagy sikereit a csapattal nagyjából negyedszázaddal ezelőtt érte el.

A mostani szezonban két mérkőzést rónak fel neki hevesen, az egyik az osztrák Linzer ASK elleni, linzi BL-kudarc, ami a királykategória főtábláján való szereplésbe került, valamint a Rangers elleni (ezúttal a Ligakupában rendezett) Old Firm elveszítését.

E két meccset leszámítva egyáltalán nem szerepel rosszul a Celtic az idényben, például mind a hat eddigi bajnokiját megnyerte. Kétarcú csapat: a kupákban kevésbé megy neki, a bajnokság remekel. Ezzel este is kiegyeznénk.

Kulcsjátékosai közül néhányan jól ismertek a nemzetközi futballéletben. Így az Arsenalt is megjárt skót válogatott védő, Kieran Tieney, a korábbi angol válogatott, a talán éppen Tóth Balázs szerződtetése helyett kölcsönvett Sam Johnstone kapus, az Arsenalban és a Liverpoolban is több mint száz mérkőzésen játszó, Jürgen Klopp-pal BL-győztes Alex Oxlade-Chamberlain, az „ős-celtices” csapatkapitány Callum McGregor és a nyáron a Bodö/Glimttől megszerzett Kasper Högh.

Az ottani lapok azt is kiemelték, hogy harcra kész a kolumbiai válogatottba meghívott fiatal csatár, Camilo Duran is.

A Ferencváros kitűnően teljesített a mostani nemzetközi kupaidényben az eddigi idegenbeli mérkőzésein, a Vojvodina, a Twente, majd a Trabzonspor ellen is nyert, a Górnik Zabrze – talán a legerősebb ellenfél a négyből – ellen megszerezte a továbbjutást jelentő döntetlent.

Az UEFA honlapja a mérkőzés kapcsán a Ferencváros ausztrál csatárával is foglalkozik. Daniel Arzani 2018-ban a Manchester Citytől került a Celtichez két évre, kölcsönjátékosként. Ám súlyos térdsérülése hátráltatta. „Nagyon izgalmas újra itt lenni” – idézi a portál a csatárt. – Jó érzés. A Celtic nagy múltú klub. Követtem a csapat mérkőzéseit, és később a barátaim is itt játszottak. Ha intenzíven játszunk, jó eredményeket érhetünk el. Az fog dönteni, ki akarja jobban a sikert.”

A Celtic Parkban magyar idő szerint csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó játékvezetője a horvát Patrik Kolaric lesz, a mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió.

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Kezdődik az Európa-liga-menetelés: kétarcú csapat ellen játszik este a Ferencváros

Kezdődik az Európa-liga-menetelés: kétarcú csapat ellen játszik este a Ferencváros

A Ferencváros a Juventusszal és az AC Milannal is játszik majd, de ma este a Celtic Parkban, a Brit-szigetek első számú zöld-fehér csapata ellen kezdi meg őszi Európa-liga-szereplését. Biztató: remek a Fradi selejtezős idegenbeli mérlege. Kevésbé biztató: a két csapat legutóbbi két egymás elleni meccsét a skótok nyerték, igaz, már öt éve.
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