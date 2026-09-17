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Egy klasszikus fekete-barna színű tacskókölyök egy ágyon.
Nyitókép: Unsplash

Öt kiskutya rejtőzött a dugig pakolt raktérben, a csomagok alatt – képek

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A sofőr megpróbálta igazolni a pénzügyőröknek a kutyákat, de sem a mikrochipszám, sem a tulajdonosi és állatorvosi adatok, de még a kölykök fajtája sem stimmelt az útlevelekben. Ráadásul még túl kicsit is ahhoz, hogy ilyen sokáig szállítva legyenek, pláne ilyen rossz körülmények között.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rakomány alá rejtve találtak rá öt kölyökkutyára Komárom-Esztergom vármegye egyik útszakaszán. A kicsik nem mehettek tovább, mert a szállításuk nem felelt meg az állategészségügyi előírásoknak – írja közleményében a NAV.

A pénzügyőrök által a moldvai furgon rakománya alatt megtalált kutyakölykök. Forrás: NAV
A pénzügyőrök által a moldvai furgon rakománya alatt megtalált kutyakölykök. Forrás: NAV

A pénzügyőrök korra reggel a Monostori hídon rutinellenőrzésre állítottak meg egy moldáv furgont, ami egy üres autószállító trélert vontatott. A raktér átvizsgálásakor a csomagok alatt két állatszállító boxra lettek figyelmesek, amikben öt tacskó jellegű kölyökkutya nyöszörgött.

A pénzügyőrök által a moldvai furgon rakománya alatt megtalált kutyakölykök. Forrás: NAV
A pénzügyőrök által a moldvai furgon rakománya alatt megtalált kutyakölykök. Forrás: NAV

A sofőr öt útlevelet adott át a járőröknek, az okmányokat azonban nem lehetett az állatokhoz kötni egyrészt azért, mert tulajdonosi adatokat, mikrochip számot és a kezelő állatorvosra vonatkozó adatokat sem tartalmazott, másrészt azért mert az egyik útlevélben cocker spaniel fajta megnevezést volt tacskó helyett.

A pénzügyőrök által a moldvai furgon rakománya alatt megtalált kutyakölykök és a szállító ketrecek. Forrás: NAV
A pénzügyőrök által a moldvai furgon rakománya alatt megtalált kutyakölykök és a szállító ketrecek. Forrás: NAV

A sofőr azt állította, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja. A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát. A szakember megállapította, hogy az állatok érvényes útlevéllel, mikrocsippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeztek és az állatok még túl fiatalok a hosszú úthoz ezért megtiltotta tovább szállításukat. A sofőr megsértette az állatvédelmi törvényt és nem vette figyelembe a kedvtelésből tartott állatok tartására, forgalmazására és szállítására vonatkozó szabályokat sem.

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