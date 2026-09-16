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Harry herceg, a brit trónörökös másodszülött fia és jegyese, Meghan Markle amerikai színésznő a londoni Kensington-palota kertjében 2017. november 27-én. Károly walesi herceg londoni hivatala, a Clarence House ezen a napon bejelentette, hogy a 33 éves Harry herceg és a 36 esztendős Meghan Markle novemberben eljegyezte egymást. A közlemény szerint az esküvőt 2018 tavaszán tartják.
Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Áll a bál Harry és Meghan legutóbbi döntése miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Máris kemény bírálatokat kap az Angliába visszatért Harry herceg és felesége, Meghan. Most épp azért, mert két nap után kivették a gyerekeiket egy iskolából.

Ahogy megjósolható volt, Harry herceg és felesége Meghan bőséges anyagot szolgáltat a brit bulvármédiának. A héten azért kerültek a címlapokra, mert bár – Harry vágyának eleget téve egy angliai iskolába iratták be a gyerekeiket – két nap után ki is vették őket.

Mindezt elképesztőnek nevezte a londoni rendőrség volt főnöke, Dal Babu, aki szerint az, hogy gyorsan egy másik iskolába küldték át Archie-t és Lilibetet azt bizonyítja, hogy mennyire elsietett volt az első választásuk.

Harry és Meghan „biztonsági kockázatokra” hivatkozva döntött az iskolaváltás mellett. Az ezt a témát legalább 10 cikkben taglaló Daily Express szerint az történt, hogy a család biztonsági emberei csak a nyári szünet idején tesztelték az útvonalat, amikor jóval gyérebb volt ott a forgalom.

Ráadásul a két gyereket egy autókonvojjal szállították, és a tanítás kezdetén a reggeli csúcsban a család és a testőrök kocsijai közé más autók ékelődtek be. Ez pedig „biztonsági kockázatot” okozott.

Maga a konvoj híre is visszatetszést keltett és volt, aki kétségbe vonta, miért van rá szükség.

„Tényleg konvojban kell vinni két kisgyereket az iskolába? Ha kevésbé keltenének feltűnést, akkor szerintem nagyobb biztonságban lennének”

– mondta Dai Davies, a királyi testőrség volt főnöke az LBC rádiónak.

Az iskolakapunál egyes szülők mondták azt, hogy nem értik a felhajtást. „Nem kell szakértőnek lenni, hogy lássa az ember, mennyire akadozik itt a forgalom. Ez az ország egyik olyan helye, ahol a legrosszabb autózni” – mondta egyikük.

A Sussex hercegi pár korábban arculcsapásként élte meg, hogy Harry apja, III. Károly király értésre adta: lehet, hogy visszatértek, de immár egyszerű állampolgároknak tartja őket és bármely tevékenységet is folytatnak, azt úgy kell venni, hogy magánszemélyként teszik és nem a királyi család tagjaiként.

A státusz kihat arra is, hogy kaphatnak-e – a brit adófizetők által pénzelt – fokozottabb védelmet. A brit monarchia ügyeivel foglalkozó

kommentátorok egy része egyenesen azzal vádolta meg a párt, hogy a gyerekeiket használják fel „egy sakkjátszmában”, hogy kicsikarják maguknak a napi 24 órás védelmet.

„Teljesen így van. Kiállítási tárgyként kezelik a gyerekeiket, hogy megkapják az adófizetők által finanszírozott védelmet, amit Harry olyan kétségbeesetten akar” – mondta Samara Gill „királyi szakértő” a TalkTV műsorában. Szerinte ez olyan benyomást kelt, hogy az egyszerű emberek állják a számlát Harry és Meghan „luxus életmódjához”, amit ők folyamatosan „közvetítenek a közösségi médiában”.

Egy további királyi szakértő, ezúttal az ITV tudósítója, Chris Ship elmondta: az iskola, ahonnan végül kivették Archie-t és Lilibetet „megkönnyebbült” a döntésük nyomán.

Meghan közben azzal próbálta elterelni a figyelmet, hogy az Instagramon köszöntötte – saját, azaz Meghan – születésnapja alkalmából a férjét.

„Simply the Best”, azaz Ő a legjobb szól Tina Turner slágere a boldog párról és gyerekeikről kiposztolt reel alatt. A video-kollázson azt látni, hogy Harry hogyan vezet egy traktort, hogyan síel együtt Lilibettel. Feltűnik a család kutyája, Pula is és egy fekete-fehér képen – szőlőtőkékkel a háttérben – Harry megcsókolja hosszú, fehér ruhába öltözött hitve

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