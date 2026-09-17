Új elnök és tagok a Budapest Airport igazgatóságában

A légiközlekedés világában is sokat tapasztalt szakemberek érkeznek a Budapest Airport működését irányító igazgatóságba – írja közösségi oldalán a miniszter.

Az igazgatóság elnöki feladatait a jövőben Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium főtanácsadója látja el, a testület tagja lett dr. Sirály Katalin, a tárcánk közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi-Tóth Gábor, a Légiközlekedési Kulturális Központ korábbi ügyvezetője.

Nagy Levente a frissen megalakuló BKK-nál az üzletfejlesztésért és ügyfélkapcsolatokért felelt. Később részt vett a repülőtér korábbi fejlesztési terveinek és minőségjavító intézkedési csomagjának kidolgozásában, valamint a légforgalmi irányítást végző HungaroControl stratégiai főtanácsadója is volt.

Dr. Sirály Katalin az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerezte jogi diplomáját, majd 2002-től ügyvédként dolgozott. Nemzetközi képesítéssel rendelkezik a közbeszerzési jog és az az építési jog területén. Munkája során tapasztalatot szerzett nagyberuházások jogi előkészítésében és támogatásában, uniós finanszírozású projektek lebonyolításában, valamint részt vett számos közlekedési infrastruktúra projektben is - ez a terminál és a vasúti kapcsolat fejlesztése kapcsán igencsak szükséges tudás lesz.

Somogyi-Tóth Gábor a légiközlekedés világából érkezik az igazgatóságba a felkérésremre. 1979-ben az LRI-nél kezdte a pályafutását, ahol megbízott vezérigazgató is volt. A Budapest Airport Zrt-nél 8 éven át volt forgalmi igazgató, a Malévnál annak 2012-es megszűnéséig vezérigazgatói tanácsadóként dolgozott, majd a ferihegyi Aeroparkot is üzemeltető Légiközlekedési Kulturális Központnál dolgozik, ahol a magyar repüléstörténet értékmegőrzésének vezéralakja.

Az igazgatóság összetétele egyebekben nem változik, tag marad Emmanuel Robert Menanteau, a Vinci Airports területi igazgatója, hiszen a francia világcég működteti a korábbi kormányzati időszakban megkötött szerződés alapján a repülőteret.