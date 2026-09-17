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Paul Gauguin Mahana no atua (Az Isten napja) című 1894-es festménye.
Nyitókép: Unsplash

Paul Gauguin-kiállítással várja látogatóit októberben a Szépművészeti

Infostart / MTI

Az időszaki kiállítás október végén nyitja meg kapuit. A műkedvelőt nyolcvan Gauguin-festményben gyönyörködhetnek, sok más alkotással egyetemben.

Paul Gauguin francia festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik október végén a Szépművészeti Múzeumban, Budapesten.

Az október 30-tól látható A Bonjour Monsieur Gauguin. A posztimpresszionisták és szimbolisták körei című tárlaton 150 remekművel, köztük 80 Gauguin-alkotással találkozhat majd a nagyközönség – közölte az intézmény csütörtökön.

A kiállítás létrehozásában csaknem 40 kölcsönadó intézmény, köztük a New York-i The Metropolitan Museum of Art, a Museum of Modern Art (MoMA) a washingtoni National Gallery of Art, a párizsi Musée d’Orsay, az amszterdami Van Gogh Múzeum, a londoni Tate és a madridi Museo Nacional Thyssen-Bornemisza működött közre.

A kiállításra már elkezdődött a jegyértékesítés, a múzeum honlapján és jegyértékesítő partnereknél elérhetők a belépők.

A jövő év február végig látható kiállítás végigköveti Gauguin alkotói útkeresését, valamint bemutatja azt a szellemi és művészi fejlődést, amely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette.

A posztimpresszionista mester művei mellett a látogatók megismerhetik az elődök és kortársak, azaz Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cezanne, Vincent van Gogh, Émile Bernard, Paul Sérusier alkotásait is.

A tárlat a Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes, nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítássorozatának (Monet, Van Gogh, Cezanne-kiállítások, Renoir) szerves folytatása. Ezek a kiállítások a 19. század művészetét korszerű művészettörténeti megközelítéssel, erős tudományos háttérrel, ugyanakkor a széles közönség számára is befogadható módon mutatták be. A Gauguin-kiállítás ezt a több mint két évtizedes szakmai és kiállításszervezési hagyományt viszi tovább.

A koncepció nemzetközi alapkutatásokra támaszkodik, amerikai, brit, francia, német és spanyol művészettörténeti, valamint antropológiai kutatások eredményei épülnek be a kiállítás egyes egységeibe.

A tárlat kurátora Geskó Judit, a Szépművészeti Múzeum tudományos tanácsadója, többek között a Monet- (2003), a Van Gogh- (2006) és a Cezanne-kiállítások (2012, 2021) kurátora, a francia Société Paul Cezanne alelnöke.

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Kezdőlap    Kultúra    Paul Gauguin-kiállítással várja látogatóit októberben a Szépművészeti

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